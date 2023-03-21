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  • Опубликована сегодня в 18:07

Треть лесов в ДНР повреждена из-за боевых действий

На территории республики находится около 195 тыс. га лесов, из которых 70 тыс. га сильно повреждены в результате активных боевых действий на территории ДНР. Это треть лесного фонда региона, сообщает председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства (Госкомлесохота) ДНР Алексей Шебалков.

На данный момент стало известно, что 20 тыс. га поврежденных лесов признаны погибшими, при этом без учета территорий под контролем Вооруженных сил Украины. Восстановить лесной фонд предполагается за счет собственных питомников.

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