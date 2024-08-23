В подконтрольной части ВСУ ДНР мирные жители прячут детей от эвакуации

Жителям города Покровск ДНР, который находится на данный момент под контролем украинской армии, приходится прятать своих детей от принудительной эвакуации, которую проводит Киев из-за наступления российской армии на Донбассе. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова главы военной администрации соседнего города Мирнограда Юрия Третьяка.

"У нас есть случаи, когда родители прячут своих детей", — заявил Третьяк.

Он также добавил, что 20 августа должна была пройти встреча с правоохранителями для того, чтобы обсудить, как украинские власти будут работать с такими людьми, как искать таких родителей, прячущих детей и дающих о них ложную информацию. В некоторых случаях родители намеренно врут, говоря, что их дети уехали.

Согласно данным властей, из Покровска каждый день эвакуирует от 600 до 700 человек. При этом местные жители, которые не хотят уезжать из города, часто говорят, что им "некуда идти".

Фото: kyivcity.gov.ua/Kyiv City State Administration, Olexiy Samsonov