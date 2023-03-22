На данном этапе украинские войска на Донецком направлении не в состоянии организовать активные боевые действия и контратаки. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, ВСУ пока не могут сформировать ударные группы и боевые отряды для нанесения контратак, однако если такое произойдет российские войска встретят их сокрушительным огнем.
"У нас есть силы и средства, которыми мы встретим противника, если он попытается предпринять какие-то контрнаступления", — сказал Пушилин в интервью российскому телевидению.
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