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  • Опубликована сегодня в 13:27

Пушилин заявил, что на данном этапе ВСУ не в состоянии организовать контрнаступление на Донецком направлении

На данном этапе украинские войска на Донецком направлении не в состоянии организовать активные боевые действия и контратаки. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ВСУ пока не могут сформировать ударные группы и боевые отряды для нанесения контратак, однако если такое произойдет российские войска встретят их сокрушительным огнем.

"У нас есть силы и средства, которыми мы встретим противника, если он попытается предпринять какие-то контрнаступления", — сказал Пушилин в интервью российскому телевидению.

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