На данном этапе украинские войска на Донецком направлении не в состоянии организовать активные боевые действия и контратаки. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ВСУ пока не могут сформировать ударные группы и боевые отряды для нанесения контратак, однако если такое произойдет российские войска встретят их сокрушительным огнем.