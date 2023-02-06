Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых, говорится на портале правовой информации.
Согласно тексту документа, собирать пробы ДНК предполагается у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте.
Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять проект во втором чтении.
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