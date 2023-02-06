Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.02.2023 : 70,3847
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.02.2023 : 76,7344
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:41

Путин подписал закон об обязательном сборе ДНК у подозреваемых и осужденных

Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых, говорится на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, собирать пробы ДНК предполагается у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять проект во втором чтении.

Мир

Под Херсоном уничтожили гаубицу, наносившую удары по городу Голая Пристань

Потери ВСУ составили четыре человека погибшими, еще трое получили ранения.

Читать полностью

Минобороны России: Авиабаза Хмеймим не пострадала в результате землетрясения в Сирии

Дежурные силы несут службу в штатном режиме.

Читать полностью

Общество

"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО

Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским.

Читать полностью
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

Читать полностью

Новости