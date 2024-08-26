Некоторые иностранные наемники отказались пересекать Днепр

Большая часть наемников из иностранного легиона отказалась принимать участие в операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра, которая планировалась на 24 августа. Об этом РИА Новости сообщили в пророссийской подполье Херсона.

Уточняется, что всех иностранцев разоружили, а командование ВСУ начали против них расследование.

"Отказавшихся от участия в десанте на левый берег Днепра иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки разоружили", — рассказали изданию в пророссийском подполье.

Отмечается, что иностранные наемники отказались участвовать в этой вылазке из-за предыдущих подобных провальных операций на Тендеровской косе.

Фото: flickr/Allied Joint Force Command Brunssum