Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" ликвидировали плавсредства ВСУ, сорвав попытку противника высадиться на левом берегу реки, сообщил ТАСС руководитель пресс-центра группировки Роман Кодрян.
"Подразделения группировки войск "Днепр" выполняли боевые задачи на Каховском направлении, обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнём артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра", — рассказал собеседник агентства.
Глава пресс-службы добавил, что войска группировки активно уничтожали раведывательные и ударные БПЛА врага и FPV-дроны, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм САУ Paladin, 355-мм гаубица М-777, 155-мм гаубица FH-70, 122-мм гаубица Д-30, три станнции РЭБ "Анклав". Уничтожены три скалада боеприпасов и склад военно-технического имущества. Применением БПЛА выведены из строя танк и автомобильная техника ВСУ.
По словам Кодряна, потери противника за сутки составили до 100 человек.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
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