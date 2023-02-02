ВСУ пытается безрезультатно форсировать Днепр, российские войска полностью контролируют акваторию реки и Днепро-Бугский лиман. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику. Наши бойцы воюют не числом, а умением", — пояснил Сальдо.
По его словам ВСУ и раньше пытались Днепр с целью закрепиться на левом берегу. Но создать плацдарм для наступления в районе Новой Каховки и Херсона у них не получилось.
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