Персонализированная медицина: как определение биологического возраста изменит ваше лечение – новые возможности

Современная наука всё чаще обращается к теме биологического возраста — показателя, который отражает реальное состояние организма, а не количество прожитых лет. Этот параметр позволяет точнее прогнозировать риски заболеваний и оценивать эффективность образа жизни. Один из самых надёжных способов определения — тест "эпигенетические часы", основанный на анализе метилирования ДНК.

Как работает метилирование ДНК

Метилирование — это процесс, при котором к молекуле ДНК присоединяются метильные группы. Они не меняют сам генетический код, но регулируют работу генов: могут "включать" и "выключать" их активность. Со временем структура этих меток меняется, формируя своеобразный "биологический отпечаток возраста".

"Именно методы, основанные на анализе метилирования ДНК, такие как Horvath Clock, Hannum Clock и GrimAge, считаются на сегодняшний день наиболее надёжными для определения биологического старения", — отметил сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода.

Эти тесты позволяют оценить, насколько организм стареет быстрее или медленнее паспортного возраста, что даёт возможность корректировать образ жизни или вовремя обратить внимание на здоровье.

Другие способы оценки биологического возраста

Хотя эпигенетические часы называют "золотым стандартом", в научной практике применяют и дополнительные методы:

Анализ длины теломер. Эти концевые участки хромосом укорачиваются с каждым делением клетки. Чем они короче, тем выше риск старения и заболеваний. Биохимический анализ крови. Измерение уровня глюкозы, липидов, воспалительных маркеров и других параметров даёт представление о состоянии внутренних органов и обмена веществ. Антропометрия. Индекс массы тела, окружность талии, соотношение роста и веса — показатели, которые помогают оценить риски сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Каждый из этих методов имеет ограничения, поэтому их обычно используют в комплексе для получения более полной картины.

Почему это важно

Оценка биологического возраста помогает не только учёным, но и врачам. Она позволяет персонализировать профилактику и лечение, выявлять ранние признаки хронических болезней, отслеживать эффект от терапии и изменения образа жизни.

Технологии анализа метилирования ДНК становятся доступнее, и в будущем они могут войти в стандартные медицинские обследования, как сегодня — анализ крови или измерение давления.

