Работники Федерального бюро расследований осуществляют следственные действия в жилом помещении в штате Вирджиния, который, вероятно, находится в собственности политолога Дмитрия Саймса. Об этом информирует Rappahannock News.

По словам свидетелей, большое количество работников правоохранительных органов на данный момент времени задействованы в земельном владении Patria. Как сообщается, такая обстановка в имении продолжается со вторника. Кроме того, из жилого помещения вывозят все вещи. В соответствии со списком округа, расположенного в северном регионе Пьемонт штата Вирджиния — Раппаханнок, дом находится в собственности бывшего президента Центра национальных интересов Дмитрия Саймса, который купил его около трёх лет назад.

Помимо этого, издание информировали о том, что Федеральное бюро расследований осуществляет разрешённую судом проверку.

Недавно Дмитрий Саймс заявил Rappahannock News, что он выехал за пределы Соединённых Штатов Америки. Он также добавил, что не был осведомлён и проинформирован кем-либо о планах ФСБ. По его словам, Саймсу даже не показали ордера.

Фото: website of the President of the Russian Federation / Павел Бедняков, фотохост-агентство РИА "Новости" (Creative Commons Attribution 4.0 International license)