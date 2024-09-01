Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что во время президентства Джо Байдена российско-американские отношения достигли критической точки, и терпение российской стороны иссякло.
Он подчеркнул, что эта ситуация развивалась неумолимо, и чаша терпения России переполнилась. Песков прокомментировал итоги президентства Байдена для двусторонних отношений в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью был опубликован в Telegram-канале журналиста.
Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента России( Creative Commons Attribution 4.0 International )
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