Кризис без конца: "Торпедо" рассталось с четвёртым тренером за год

Московский футбольный клуб "Торпедо" объявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Парфеновым. Как сообщается на официальном сайте команды, стороны приняли решение прекратить сотрудничество по соглашению сторон.

"Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!" — говорится в заявлении клуба.

Месяц работы и пять матчей

Дмитрий Парфенов возглавил "Торпедо" 13 сентября, сменив на посту предыдущего наставника, который не сумел стабилизировать результаты команды в Первой лиге. За короткий срок его руководства команда успела провести пять матчей во всех турнирах, в которых одержала две победы, потерпела два поражения и одну встречу свела вничью.

Несмотря на определённые улучшения в игре, этого оказалось недостаточно, чтобы вывести клуб из зоны вылета. После 14 туров "Торпедо" набрало 10 очков и занимает 18-е, последнее место в турнирной таблице Первой лиги.

"Результаты команды не соответствуют амбициям клуба и ожиданиям болельщиков", — отмечают в пресс-службе "Торпедо".

Четвёртый тренер за один сезон

Уход Парфенова стал уже четвёртой сменой тренера в нынешнем сезоне. Такая частая ротация на тренерском мостике говорит о серьёзных проблемах в управлении и долгосрочном планировании.

За один календарный год команду возглавляли сразу несколько специалистов, каждый из которых пытался найти собственную игровую модель. Однако постоянные перестановки не позволили сформировать стабильный состав и игровую философию.

Кто такой Дмитрий Парфенов

Дмитрий Парфенов — известный в прошлом футболист, выступавший за московский "Спартак", петербургский "Зенит" и сборную России. После завершения игровой карьеры он начал тренерскую деятельность, возглавлял такие клубы, как "Тосно", "Урал" и "Арсенал" Тула.

В 2018 году под его руководством "Тосно" выиграл Кубок России, что стало главным достижением специалиста в карьере. Однако после череды неудачных проектов тренер пока не смог повторить тот успех.

Почему не получилось

Аналитики отмечают, что в "Торпедо" Парфенов столкнулся сразу с несколькими проблемами:

Недостаток времени. У него было меньше месяца, чтобы перестроить игру и адаптировать футболистов под новые требования. Психологическое давление. Команда находилась в кризисе, и каждая неудача усиливала напряжение внутри коллектива. Неустойчивая кадровая политика. За сезон состав неоднократно менялся, а ключевые игроки покидали команду.

"Даже опытный специалист не может изменить ситуацию, если команда не имеет стабильного фундамента", — отметил футбольный эксперт Sport24 в комментарии изданию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: частая смена тренеров без долгосрочной стратегии.

Последствие: потеря игровой стабильности и мотивации игроков.

Альтернатива: доверить проект одному специалисту и дать время на построение команды.

Ошибка: игнорирование кадрового обновления состава.

Последствие: дефицит конкуренции и усталость ключевых игроков.

Альтернатива: усилить команду молодыми футболистами и точечными трансферами.

Ошибка: высокая эмоциональная нагрузка на фоне плохих результатов.

Последствие: выгорание тренера и снижение командного духа.

Альтернатива: психологическая работа с игроками и постепенное выстраивание уверенности.

Проблемы клуба глубже, чем тренер

Многие болельщики и спортивные эксперты считают, что увольнение Парфенова — следствие системных трудностей в "Торпедо". Команда переживает переходный период, связанный с изменениями в руководстве и финансовыми ограничениями.

После возвращения в Первую лигу клуб пытается заново выстроить стратегию развития. Однако нестабильность кадров и постоянные тренерские перестановки мешают добиться результата.

"Тренеры приходят и уходят, а структура остаётся прежней. Без перемен внутри системы ждать успеха бесполезно", — комментирует ситуацию один из бывших игроков команды.

Возможные кандидаты на пост

Пока клуб не объявил имя нового наставника. По информации спортивных СМИ, среди возможных кандидатов рассматриваются молодые тренеры из системы "Торпедо", а также несколько специалистов с опытом работы в Первой лиге.

Руководство намерено принять решение в ближайшие недели, чтобы новый тренер успел подготовить команду к следующему туру.