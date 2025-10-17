Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Футбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:53

Кризис без конца: "Торпедо" рассталось с четвёртым тренером за год

Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера московского "Торпедо"

Московский футбольный клуб "Торпедо" объявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Парфеновым. Как сообщается на официальном сайте команды, стороны приняли решение прекратить сотрудничество по соглашению сторон.

"Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!" — говорится в заявлении клуба.

Месяц работы и пять матчей

Дмитрий Парфенов возглавил "Торпедо" 13 сентября, сменив на посту предыдущего наставника, который не сумел стабилизировать результаты команды в Первой лиге. За короткий срок его руководства команда успела провести пять матчей во всех турнирах, в которых одержала две победы, потерпела два поражения и одну встречу свела вничью.

Несмотря на определённые улучшения в игре, этого оказалось недостаточно, чтобы вывести клуб из зоны вылета. После 14 туров "Торпедо" набрало 10 очков и занимает 18-е, последнее место в турнирной таблице Первой лиги.

"Результаты команды не соответствуют амбициям клуба и ожиданиям болельщиков", — отмечают в пресс-службе "Торпедо".

Четвёртый тренер за один сезон

Уход Парфенова стал уже четвёртой сменой тренера в нынешнем сезоне. Такая частая ротация на тренерском мостике говорит о серьёзных проблемах в управлении и долгосрочном планировании.

За один календарный год команду возглавляли сразу несколько специалистов, каждый из которых пытался найти собственную игровую модель. Однако постоянные перестановки не позволили сформировать стабильный состав и игровую философию.

Кто такой Дмитрий Парфенов

Дмитрий Парфенов — известный в прошлом футболист, выступавший за московский "Спартак", петербургский "Зенит" и сборную России. После завершения игровой карьеры он начал тренерскую деятельность, возглавлял такие клубы, как "Тосно", "Урал" и "Арсенал" Тула.

В 2018 году под его руководством "Тосно" выиграл Кубок России, что стало главным достижением специалиста в карьере. Однако после череды неудачных проектов тренер пока не смог повторить тот успех.

Почему не получилось

Аналитики отмечают, что в "Торпедо" Парфенов столкнулся сразу с несколькими проблемами:

  1. Недостаток времени. У него было меньше месяца, чтобы перестроить игру и адаптировать футболистов под новые требования.

  2. Психологическое давление. Команда находилась в кризисе, и каждая неудача усиливала напряжение внутри коллектива.

  3. Неустойчивая кадровая политика. За сезон состав неоднократно менялся, а ключевые игроки покидали команду.

"Даже опытный специалист не может изменить ситуацию, если команда не имеет стабильного фундамента", — отметил футбольный эксперт Sport24 в комментарии изданию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: частая смена тренеров без долгосрочной стратегии.
Последствие: потеря игровой стабильности и мотивации игроков.
Альтернатива: доверить проект одному специалисту и дать время на построение команды.

Ошибка: игнорирование кадрового обновления состава.
Последствие: дефицит конкуренции и усталость ключевых игроков.
Альтернатива: усилить команду молодыми футболистами и точечными трансферами.

Ошибка: высокая эмоциональная нагрузка на фоне плохих результатов.
Последствие: выгорание тренера и снижение командного духа.
Альтернатива: психологическая работа с игроками и постепенное выстраивание уверенности.

Проблемы клуба глубже, чем тренер

Многие болельщики и спортивные эксперты считают, что увольнение Парфенова — следствие системных трудностей в "Торпедо". Команда переживает переходный период, связанный с изменениями в руководстве и финансовыми ограничениями.

После возвращения в Первую лигу клуб пытается заново выстроить стратегию развития. Однако нестабильность кадров и постоянные тренерские перестановки мешают добиться результата.

"Тренеры приходят и уходят, а структура остаётся прежней. Без перемен внутри системы ждать успеха бесполезно", — комментирует ситуацию один из бывших игроков команды.

Возможные кандидаты на пост

Пока клуб не объявил имя нового наставника. По информации спортивных СМИ, среди возможных кандидатов рассматриваются молодые тренеры из системы "Торпедо", а также несколько специалистов с опытом работы в Первой лиге.

Руководство намерено принять решение в ближайшие недели, чтобы новый тренер успел подготовить команду к следующему туру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

UFC расторг контракт с Ирой Алексеевой после серии поражений сегодня в 12:12
Российская звезда MMA лишилась места в UFC — серия поражений оказалась роковой

Российскую бойца Ирину Алексееву исключили из UFC после трёх поражений подряд. Несмотря на неудачи, спортсменка намерена продолжить карьеру и вернуться в октагон сильнее.

Читать полностью » Михеев воспользовался ошибкой вратаря и открыл счёт в матче НХЛ сегодня в 11:47
Подарок от вратаря: Илья Михеев забил курьёзный гол в матче НХЛ

Российский нападающий Илья Михеев забросил эффектную шайбу после ошибки вратаря "Сент-Луиса" и помог "Чикаго Блэкхокс" одержать разгромную победу со счётом 8:3.

Читать полностью » Алексей Миранчук сравнил атмосферу на футбольных стадионах США и России сегодня в 11:32
Миранчук объяснил разницу между фанатами России и США

Алексей Миранчук рассказал, чем атмосфера на американских стадионах отличается от российской, и объяснил, почему футбол в США пока воспринимают как семейное шоу, а не эмоциональное боление.

Читать полностью » Инсайдер Серавалли: Панарин не согласился на сокращение контракта сегодня в 11:07
Панарин сказал "нет" снижению зарплаты — что теперь ждёт звезду НХЛ

Артемий Панарин отказался снижать зарплату в "Нью-Йорк Рейнджерс". По данным инсайдера, если команда не пробьётся в плей-офф, российский форвард может покинуть клуб.

Читать полностью » Кристиан Ярош назвал сегодня в 10:47
Семья, хоккей и "Спартак": как Кристиан Ярош нашёл баланс между карьерой и домом

Словацкий защитник Кристиан Ярош рассказал, почему покинул НХЛ ради «Спартака», и объяснил, как семейные обстоятельства повлияли на решение вернуться в КХЛ.

Читать полностью » Иностранцы вытесняют россиян: министр спорта предложил вернуть лимит в РПЛ сегодня в 10:22
Иностранцы против отечественных: в РПЛ готовят революцию с лимитом

Михаил Дегтярев предупредил о риске потери национальной идентичности российского футбола из-за избытка легионеров и рассказал о планах ввести лимит к 2028 году.

Читать полностью » Фитнес-тренер объяснила, как дыхательные практики помогают похудеть и снизить аппетит сегодня в 10:17
Минус килограммы без спорта: дыхательная гимнастика, которая реально работает

Дыхательная гимнастика помогает похудеть, укрепить пресс и снизить стресс. Фитнес-тренер объяснила, как правильно выполнять упражнения и когда они дают лучший результат.

Читать полностью » Короткие домашние тренировки помогают развить выносливость — сообщили спортивные физиологи сегодня в 9:50
Сила, рождённая в гостиной: как превратить обычную комнату в кузницу выносливости

Иногда даже без спортзала можно устроить себе настоящую проверку на выносливость. Узнаем, какие тренировки с минимальным снаряжением заставят тело работать на максимум.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Негормональные методы мужской контрацепции могут появиться благодаря открытию американских биохимиков
Красота и здоровье
Физиологи подтвердили: спорт и белковое питание ускоряют выработку коллагена после похудения
Садоводство
Натуральные удобрения из двух ингредиентов улучшают почву и заменяют химию
Спорт и фитнес
Одежда для первой тренировки в зале: советы специалистов по спортивной экипировке
Культура и шоу-бизнес
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум "In Love"
Технологии
Американский стартап Beta Technologies развивает сеть зарядных станций для авиации
Спорт и фитнес
Планка и броски медбола делают пресс выносливым — подчеркнули фитнес-тренеры
Спорт и фитнес
Упражнения с весом партнёра улучшают координацию и мотивацию — тренеры назвали ключевые преимущества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet