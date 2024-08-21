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Медведев: до атаки на Курскую область РФ могла попасть в переговорный капкан
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Медведев заявил, что РФ могла попасть в переговорный капкан

Медведев: до атаки на Курскую область РФ могла попасть в переговорный капкан

Российский государственный и политический деятель Дмитрий Медведев, который занимает пост зампредседателя Совбеза РФ, придерживается мнения, что до произошедшего вторжения ВСУ на территорию Курской области Российская Федерация находилась под угрозой попадания в "переговорный капкан". Об этом он написал в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями Telegram.

По мнению российского политического деятеля, в недавнее время пусть и теоретически, но присутствовала определённая угроза — переговорная ловушка, куда могла попасть Россия при некотором стечении обстоятельств. Таким образом, Дмитрий Медведев имел в виду преждевременные переговоры о мире, в которых не было нужды, которые были выдвинуты в качестве предложения другими государствами и навязаны Украине. Кроме того, государственный деятель добавил, что данные переговоры были с непонятными перспективами и исходом.

По словам Дмитрия Медведева, после того, как случился террористический акт в субъекте Российской Федерации — Курской области, всё было расставлено по своим местам. Отныне все осознают, что никаких переговоров со столицей и крупнейшим по населению городом Украины быть не может до абсолютного краха врага.

Фото: website of the Government of the Russian Federation / government.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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