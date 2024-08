Российский государственный и политический деятель Дмитрий Медведев, который занимает пост зампредседателя Совбеза РФ, придерживается мнения, что до произошедшего вторжения ВСУ на территорию Курской области Российская Федерация находилась под угрозой попадания в "переговорный капкан". Об этом он написал в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями Telegram.

По мнению российского политического деятеля, в недавнее время пусть и теоретически, но присутствовала определённая угроза — переговорная ловушка, куда могла попасть Россия при некотором стечении обстоятельств. Таким образом, Дмитрий Медведев имел в виду преждевременные переговоры о мире, в которых не было нужды, которые были выдвинуты в качестве предложения другими государствами и навязаны Украине. Кроме того, государственный деятель добавил, что данные переговоры были с непонятными перспективами и исходом.

По словам Дмитрия Медведева, после того, как случился террористический акт в субъекте Российской Федерации — Курской области, всё было расставлено по своим местам. Отныне все осознают, что никаких переговоров со столицей и крупнейшим по населению городом Украины быть не может до абсолютного краха врага.

