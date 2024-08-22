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Комментатор Губерниев пообещал победить телеведущего Маркони в поединке
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Комментатор Губерниев планирует одержать победу над телеведущим Маркони

Комментатор Губерниев пообещал победить телеведущего Маркони в поединке

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что телеведущий Владимир Маркони "развалится" после их поединка. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Дмитрий Губерниев не пояснил, какого рода будет поединок. Однако отметил, что в ближайшее время об этом все узнают.

"Я же всё объяснил. Владимир Маркони развалится, как Измаил под натиском Суворова. А какой будет поединок, все узнают чуть позже. Однозначно, что от него останется только мокрое место", — сообщил спортивный комментатор.

Владимир Маркони 21 августа опубликовал в Сети видео. На нём он вызвал Дмитрия Губерниева на поединок с целью разобраться с "парочкой нерешённых вопросов". В ответ спортивный комментатор тоже записал ролик, в котором заявил, что победит оппонента.

Фото: commons.wikimedia.org/Frolzart (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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