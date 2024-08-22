Комментатор Губерниев планирует одержать победу над телеведущим Маркони

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что телеведущий Владимир Маркони "развалится" после их поединка. Об этом пишет издание "NEWS.ru".
Дмитрий Губерниев не пояснил, какого рода будет поединок. Однако отметил, что в ближайшее время об этом все узнают.
"Я же всё объяснил. Владимир Маркони развалится, как Измаил под натиском Суворова. А какой будет поединок, все узнают чуть позже. Однозначно, что от него останется только мокрое место", — сообщил спортивный комментатор.
Владимир Маркони 21 августа опубликовал в Сети видео. На нём он вызвал Дмитрия Губерниева на поединок с целью разобраться с "парочкой нерешённых вопросов". В ответ спортивный комментатор тоже записал ролик, в котором заявил, что победит оппонента.
Фото: commons.wikimedia.org/Frolzart (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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