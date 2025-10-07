Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дмитров, Историческая площадь, 10 (3)
Дмитров, Историческая площадь, 10 (3)
© commons.wikimedia.org by AndyVolykhov is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:34

Маленький город с великой судьбой: почему Дмитров называют тихим сердцем России

Дмитров: достопримечательности древнего подмосковного города и маршруты для прогулок

Дмитров — один из самых уютных и самобытных городов Подмосковья. Он ровесник Москвы, основанный в XII веке великим князем Юрием Долгоруким, и уже почти девять веков хранит память о прошлом. За это время Дмитров пережил войны, пожары и нашествия, но сумел сохранить неповторимую атмосферу древнего русского города.

Сегодня сюда едут не за шумными развлечениями, а за тишиной, неспешными прогулками и ощущением подлинной России — с узкими улочками, белокаменными храмами и доброжелательными жителями.

К 850-летию основания Дмитров обновили и благоустроили: старый центр превратился в красивое прогулочное пространство, появились уютные аллеи, фонари и скульптуры, а исторические здания обрели вторую жизнь.

Архитектурное наследие Дмитрова

Главный символ города — Дмитровский кремль, заложенный в 1154 году. Это древняя крепость с земляными валами и рвами, сохранившими очертания средневековых укреплений. На её территории сегодня находится музей-заповедник, Успенский собор с золотыми куполами, Никольские ворота и археологические экспозиции.

Здесь можно увидеть остатки древних стен, предметы быта и оружие, а с вала открывается вид на весь старый Дмитров. Прогулка по кремлю — это словно путешествие во времени, когда город стоял на страже северных рубежей Руси.

Введенская церковь

Один из красивейших храмов Подмосковья, построенный в первой половине XVII века. Храм выделяется пышным декором, позолоченным иконостасом и фресками, восстановленными после утраты в советские годы. Введенская церковь — настоящий памятник церковного искусства, переживший века и сохранивший свою торжественную красоту.

Усадьба Подлипичье

Любителям архитектуры XVIII века стоит отправиться в село Подлипичье. Здесь находится старинная усадьба в стиле классицизма — двухэтажный кирпичный дом, окружённый липовой аллеей и прудом. На территории сохранилась Казанская церковь, а сама усадьба служит отличным примером подмосковной загородной жизни эпохи Российской империи.

Советское наследие

Дмитров интересен не только древними памятниками, но и архитектурой XX века. В окрестностях кремля сохранились кварталы советского модернизма — панельные дома, украшенные мозаиками 1960-70-х годов. На стенах можно увидеть сказочных персонажей, богатырей и сцены из детских книг — редкий пример декоративного искусства ушедшей эпохи.

Культурная жизнь

Несмотря на скромные размеры, Дмитров может похвастаться активной культурной сценой.

  • Драматический театр "Большое гнездо" ставит спектакли по произведениям русских и зарубежных классиков.
  • Детский театр-студия "Арлекин" предлагает красочные постановки для юных зрителей.
  • Спортивный комплекс "Экстрим" объединяет концертную площадку, батутный центр, роллер-зону и спортивные секции.
  • В семейной студии "Чердак" проходят кулинарные и творческие мастер-классы, где дети учатся лепить, рисовать и готовить сладости.

Для любителей спокойного отдыха работают библиотеки с обширными коллекциями советской и современной литературы.

Прогулки по Дмитрову

Лучше всего знакомство с городом начать с Дмитровского кремля - здесь сосредоточена главная история. В музейных залах можно увидеть старинные предметы быта, документы и даже крестьянскую курную избу конца XIX века — "дом в доме".

Отсюда удобно отправиться в центр — к уютным улицам со старинными храмами и музеями. Один из самых необычных — Музей лягушки. По местной легенде, лягушки предупреждали жителей о приближении врагов громким кваканьем. Сегодня в музее собрана коллекция из сотен фигурок и игрушек, а в сувенирной лавке можно купить "дмитровскую лягушку" на память.

Ещё одна знаковая точка — Никольские ворота, бывший главный вход в древнюю крепость. Современная деревянная реконструкция передаёт дух старого города и напоминает о его оборонительном прошлом.

Неподалёку установлен памятник Юрию Долгорукому, основателю Дмитрова. По легенде, именно на этом месте князю предсказали рождение сына — Дмитрия, в честь которого и был назван город.

Для прогулок идеально подходит пешеходная Кропоткинская улица - ухоженная, с деревянными домиками, цветниками и современными скульптурами. Здесь приятно посидеть на скамейке, выпить кофе или сделать фото на фоне старинных фасадов.

Что привезти из Дмитрова

Город славится керамикой и фарфором. В соседних Вербилках ещё в XVIII веке открылась первая фарфоровая фабрика России, поставлявшая сервизы для императрицы Екатерины II. Сегодня изделия местных мастеров — кружки, тарелки, статуэтки — остаются предметом коллекционирования и прекрасным подарком.

Если ищете что-то более доступное, обратите внимание на изделия из бересты и дерева - расписные тарелки, вазы, сахарницы и сувенирные коробочки.

Для сладкоежек лучший подарок — продукция местной шоколадной фабрики "Сокол". Зефир "Жизель" и конфеты "Ликерная коллекция" давно считаются гастрономическим символом Дмитрова.

Дмитров сегодня

Современный Дмитров — пример того, как маленький исторический город может быть уютным, зелёным и живым. Здесь древние соборы соседствуют с современными парками, а старинные улицы хранят атмосферу подлинной России.

Это место для тех, кто ищет спокойствие, красоту и ощущение времени, которое течёт неторопливо, как река Яхрома, омывающая старый кремль.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы из Белоруссии получили полугодовой запрет на въезд в Шенген из-за просроченной визы вчера в 21:18
"Останемся на денёк" — и полгода без Европы: тур, который стоил слишком дорого

Белорусские туристы после отдыха в Греции оказались в изоляторе на польской границе. Что пошло не так и как не повторить их ошибку — разбираемся подробно.

Читать полностью » Персонал напугал туристов слухами о протестах в Анталье, но митингов в Коньяалты не было вчера в 20:27
Шок в Анталье: туристам сказали "опасно", но кафе работали, а дети играли в парке

Российские туристы запаниковали после слухов о «беспорядках» в Анталье. Мы выяснили, что на самом деле происходит в районе пляжа Коньяалты и стоит ли переживать отдыхающим.

Читать полностью » Почти половина российских туристов планирует путешествие в Китай — данные опроса вчера в 19:14
От Харбина до Шанхая: как составить маршрут по Китаю и не выгореть

Россияне активно планируют поездки в Китай без визы. Кто-то хочет увидеть Пекин и Харбин, другие — горы Чжанцзяцзе и пляжи Санья. Но сколько стоит мечта?

Читать полностью » Единая транспортная карта Istanbulkart действует на метро, автобусах, трамваях и паромах вчера в 18:04
Как сэкономить время и деньги в Турции: гид по транспорту без туристических ловушек

Узнайте, как сэкономить время и деньги, перемещаясь по Турции! Откройте для себя преимущества метро, автобусов, паромов и скоростных поездов. Советы и лайфхаки для туристов.

Читать полностью » В Абу-Даби расположен Лувр под куполом из 7850 металлических звёзд — первый музей такого типа в мире вчера в 17:53
Футуризм под песком: что скрывает город, выросший из ничего

Абу-Даби раскрывает свои тайны! Узнайте о культурном ренессансе, уникальных достопримечательностях и лучших способах насладиться отдыхом в столице ОАЭ. Откройте для себя Абу-Даби!

Читать полностью » В Пизе открылся музей с оригиналами скульптур Джованни Пизано вчера в 16:48
Пиза — не только башня: город, который однажды правил морями

Пиза — это не только наклонная башня. Узнайте, какие уникальные места и гастрономические изыски ждут вас в этом итальянском городе.

Читать полностью » В Непале в январе-феврале открывают лучший сезон для наблюдения за бенгальскими тиграми и носорогами вчера в 15:42
От снега до слонов: страна, которая умещает четыре климата в одном дне

Путешествие в Непал предлагает разнообразие сезонов, каждый со своими особенностями. Узнайте, когда лучше отправляться на треккинг, сноркелинг или наблюдение за животными!

Читать полностью » Главный пляж Скиатоса — Кукунарьес — признан одним из самых красивых в Греции вчера в 14:38
Пляжи, на которых забываешь о телефоне: зачем туристы возвращаются на Скиатос

Скиатос — это остров с белоснежными пляжами, древними монастырями и уникальными культурными маршрутами. Узнайте все особенности отдыха на этом удивительном месте.

Читать полностью »

Новости
Дом
Умный дом в 2025 году: реальные возможности, цены и главные мифы
Питомцы
Птицеводы: пищевая сода в дозе 5–6 г на кг корма помогает курам восстановить яйценоскость
Туризм
Путеводитель по Екатеринбургу: Красная и Синяя линии, культурная жизнь и мистические места
Красота и здоровье
Диетолог объяснила, чем полезны тыква, свекла и капуста для здоровья осенью
Культура и шоу-бизнес
Кэти Перри и Джастин Трюдо поддерживают отношения на расстоянии — Daily Mail
Технологии
Израиль заключил контракт с американской PR-компанией для влияния на алгоритмы ИИ
Авто и мото
АЕБ: продажи новых автомобилей в России в сентябре снизились на 20%
Еда
Котлеты из смешанного фарша на сковороде получаются сочными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet