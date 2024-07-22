На сегодняшний день Московский Кремль не может дать оценку кандидатуре члена Демократической партии Штатов, 49-ого вице-президента Соединённых Штатов Америки Каммалы Харрис на пост главы государства. Об этом информировал бессменный пресс-секретарь Владимира Путина в должности президента и председателя правительства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Песков объяснил, что в Российской Федерации пока ещё невозможно должным образом дать оценку кандидатуре американского политического деятеля Харрис в контексте отношений между Россией и Соединёнными Штатами Америки. Он пояснил, что на сегодняшний день её вклада в их двухсторонние отношения ещё не обнаружено.

На днях действующий президент США Джо Байден объявил о том, что больше не собирается принимать участие в гонке. После того как его кандидатура на пост главы государства была снята, о своём желании участвовать в борьбе высказала Камала Харрис. Впоследствии её поддержал вышедший их гонки Байден. Действующий президент Соединённых Штатов Америки также настоятельно попросил демократов объединить все свои силы и одержать победу над 45-ый главой государства Дональдом Трампом.

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