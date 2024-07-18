Возникшая вероятность преобразования международного экономико-политического объединение ЕС в оборонный союз заставляет Россию конфигурировать собственные внешнеполитические подходы. Об этом информировал РИА Новости бессменный пресс-секретарь Владимира Путина в должности президента и председателя правительства Дмитрий Песков.

Не так давно немецкий и европейский политик, первая женщина на посту министра обороны Германии, как и первая председатель Еврокомиссии женского пола Урсула фон дер Ляйен, обещала преобразовать Европейский союз в оборонный при условии, если она вновь будет избрана главой ЕС до 2029 года.

Дмитрий Песков прокомментировал намерение главы экономико-политического объединения европейских стран, заявив, что это подтверждает общий настрой государств Европы на политику активного наращивания и использования собственной военной мощи, на жёсткое противостояние. Он добавил, что на данный момент это является нашей реальностью, в которой приходиться существовать. По этой причине это заставляет Российскую Федерацию конфигурировать собственный внешний политический подход.

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