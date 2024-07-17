На сегодняшний день Россия гораздо сильнее Запада, а также лучше подготовлена, чем 20 лет назад. Кроме того, столица России больше ориентируется именно на дипломатическую силу. Об этом информировал общественно-политическую газету "Аргументы и факты" зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщает первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, "свернуть шею" режиму в Киеве РФ была способна ещё в начале этого столетия. Однако он отметил, что подобные столкновения обязывают аккумулировать экономическое могущество и военный потенциал.

По словам российского государственного и политического деятеля, Российская Федерация на сегодняшний день более могущая, чем это было несколько десятков лет назад. Он также заявил, что помимо этой силы Россия намного лучше подготовлена. Кроме того, страна ориентируется на общепризнанные правила, заключающиеся в обоюдно почтительном отношении и отказе от любого вмешательства в дела другого государства. По его словам, Российская Федерация выступает за справедливость и систему международных отношений, в которых нет одного единственного и безусловного по своей мощи и влиянию участника.

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