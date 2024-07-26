Бывший заместитель Министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков, который недавно был задержан, продвигал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат". В моменты лоббирования он пользовался своим званием. Об этом информировал РИА Новости источник из органов охраны правопорядка.

Недавно в ЦОС Федеральной службы безопасности заявили, что заслуженного военного специалиста задержали по причине преступления, которое может быть отнесено к преступлениям коррупционной направленности. Он был направлен в следственный изолятор "Бутырка", находящийся в Москве и считающийся самой крупной тюрьмой Российской столицы.

Источник сообщил, что задержали Дмитрия Булгакова, который долгое время, пользуясь своим званием, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Известно, что предприятие было открыто почти одно столетие назад. Изначально его цель была в том, чтобы снабжать ВС Советского Союза специальными пищевыми продуктами. На предприятии изготавливали такой полужидкий напиток как кисель, каши и многое другое.

Фото: Flickr / Oregon Department of Transportation (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)