Менделеев в кино: два масштабных проекта о великом ученом — что нас ждёт

В России готовятся к выходу два масштабных проекта о выдающемся ученом Дмитрии Менделееве. Кинокомпания "Марс Медиа" анонсировала создание как сериала, так и полнометражного фильма-байопика, посвящённых создателю периодической таблицы химических элементов. Эти проекты стали результатом глубокого интереса к фигуре Менделеева, который, несмотря на свою историческую значимость, остаётся востребованным персонажем для современного кинематографа.

Создание вселенной Менделеева

Как отметил продюсер проекта Рубен Дишдижян, основная цель этих картин — не просто рассказать о жизни великого ученого, а создать целую вселенную, которая будет посвящена его научному наследию.

"Наша цель — создать не просто кино, а целую вселенную, посвященную Дмитрию Менделееву, одной из самых выдающихся личностей в мировой науке. Именно поэтому в работе сразу два формата: и сериал, и полный метр", — подчеркнул продюсер.

Он также отметил, что интерес к Менделееву в научном сообществе и у широкой аудитории никогда не угасает, что подтвердил недавний научный семинар.

Важным элементом проекта является популяризация науки через кино, что, по словам Дишдижяна, является "идеальным вариантом". С таким подходом команда надеется не только представить научную деятельность Менделеева, но и сделать его жизнь доступной и увлекательной для зрителей.

Сценаристы и сюжетные линии

Сценаристом полнометражного фильма о Менделееве стала Мария Сапрыкина, которая известна своей работой над сериалом-экранизацией "Угрюм-реки". В сериале, состоящем из восьми эпизодов, будут подробно освещены ключевые моменты жизни ученого, включая его знаменитое открытие периодической таблицы химических элементов. Этот момент стал не только поворотной точкой в его научной карьере, но и в истории мировой науки, а значит, он станет центральным в сериале.

Производство обоих проектов близится к завершению на стадии подготовки, и съемки запланированы на 2026 год. Эти картины обещают стать не только культурным событием, но и важным вкладом в популяризацию науки среди широкой аудитории.

FAQ

Когда начнутся съемки проекта?

Съемки планируются на 2026 год.

Кто выступает продюсерами проекта?

Проект курируют Рубен Дишдижян и Арам Мовсесян.

Какая главная цель проекта?

Проект направлен на создание вселенной, посвященной жизни и научному наследию Дмитрия Менделеева, с особым акцентом на популяризацию науки.

Мифы и правда

Миф: Менделеев — это исключительно научная фигура, его личная жизнь не интересна.

Правда: Личность Менделеева была многогранной, и его жизнь полна интересных историй, которые стоит рассказать.

Миф: Биографические проекты всегда скучны.

Правда: Если правильно подойти к драматургии, такие проекты могут быть очень увлекательными и зрелищными.

Миф: В научных фильмах невозможно сочетать развлечение и обучение.

Правда: Правильный баланс между историей и драмой помогает зрителям понять и полюбить науку.

3 интересных факта