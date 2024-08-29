Долгий путь к возрождению: экосистемы Средиземного моря восстанавливались 1,7 млн лет

Европейские палеонтологи раскрыли драматические последствия так называемого Мессинского кризиса солености, который произошел около 5,5-5,9 млн лет назад. В этот период Средиземное море несколько раз практически полностью пересыхало, что привело к исчезновению 89% уникальных видов животных и растений, обитавших в его водах. Восстановление экосистем моря заняло колоссальные 1,7 млн лет.
Исследование окаменелостей
Группа ученых под руководством Константины Агиади из Венского университета проанализировала 22 тыс. окаменелостей морских организмов, найденных в прибрежных районах Южной Европы и Северной Африки. Возраст окаменелостей составлял от 3,6 до 12 млн лет.
Анализ показал, что после Мессинского кризиса флора и фауна Средиземного моря изменились на 67%. Из 779 уникальных видов животных и растений, характерных для этого региона, выжить удалось лишь 86.
Причины и последствия кризиса
Мессинский кризис солености был вызван временным перекрытием проливов на месте современного Гибралтара, что привело к превращению Средиземного моря в серию изолированных гиперсоленых озер. Точные причины и последствия этого события пока не до конца ясны, но ученые считают, что оно имело катастрофические последствия для морской жизни.
Массовое вымирание и медленное восстановление
Палеонтологи выяснили, что Мессинский кризис был сравним по масштабам с массовыми вымираниями животных и растений в мезозойскую и палеозойскую эры. Он привел к сокращению биоразнообразия Средиземного моря на 8%, исчезновению 67% его прежней флоры и фауны, а также к вымиранию 89% эндемичных видов, которые встречались только в этом регионе.
Восстановление флоры и фауны Средиземного моря заняло около 1,7 млн лет. Некоторые последствия Мессинского кризиса, например, уменьшение числа видов при движении с запада на восток, сохраняются до сих пор.
Заключение: Мессинский кризис солености был катастрофическим событием для Средиземного моря, приведшим к массовому вымиранию и длительному процессу восстановления экосистем. Это исследование подчеркивает важность понимания прошлых климатических изменений и их влияния на биоразнообразие нашей планеты.
Фото: Wikimedia Commons/ https://web.archive.org/web/20161031220650/http://www.panoramio.com/photo/118906489 , Вячеслав Ребров , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )
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