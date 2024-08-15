Симона Гальперин:для перемирия с ХАМАС необходимо достижение военных целей

При каких условиях Израиль согласится на полное перемирие с ХАМАС, как может выглядеть послевоенное устройство сектора Газа и насколько ЦАХАЛ близка к открытию «второго фронта» - РБК обсудил с послом Израиля Симоной Гальперин. 15 августа в Дохе проходит очередной раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников из плена ХАМАС. Организаторами выступают традиционные посредники - США, Катар и Египет. Неделей ранее лидеры этих трех стран выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что не осталось ни времени, ни оправданий для дальнейшего промедления в заключении соглашения.

Израиль подтвердил свое участие - в столицу Катара отправились главы разведок «Моссад» и «Шабак» Давид Барнеа и Ронен Бар, а также координатор по обмену заложников Ницан Алон и советник премьер-министра по международным делам Офир Фальк. Как ожидается, во встрече также примут участие главы разведок США и Египта и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

ХАМАС от участия в переговорах отказался, обвинив Израиль в выдвижении новых требований и заявив, что считает необходимым не новый раунд консультаций, а заключение соглашения с параметрами, согласованными в начале июля. В чем заключаются различия, группировка не уточнила. Правительство Израиля опровергает выдвижение новых требований и настаивает, что ХАМАС сам выдвинул 29 новых требований.

РБК поговорил с послом Израиля в России Симоной Гальперин о перспективах перемирия с ХАМАС, сотрудничестве с Москвой в связи с растущей напряженностью в отношениях с Ираном и вероятном открытии «северного фронта» на границе с Ливаном.

15 августа должны были состояться очередные непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта. Как вы расцениваете отказ ХАМАС от участия в них?

Я не могу давать оценки шагу ХАМАС. Но могу сказать, что израильская делегация 15 августа отправится в Катар. Израиль выдвинул предложение по новой сделке (о временном прекращении огня и освобождении заложников. - РБК) еще в мае. Я думаю, что нам всем важно помнить, что 115 заложников находятся уже 10 месяцев в руках террористов ХАМАС - в тоннелях и в домах. В руках террористов, которые не дают никакой информации их семьям, не обеспечивают доставку медицинских препаратов и просто нормального отношения к тем, кого они держат в заложниках, включая 15 женщин и двух младенцев. Одному мальчику, Ариэлю Бибасу, исполнилось пять лет на прошлой неделе. Мы надеемся, что он справил свое пятилетие, потому что, опять же, никакой информации и деталей у нас нет, но провел он его в руках террористов в Газе.

Фото: Wikimedia Commons/ https://web.archive.org/web/20161016161137/http://www.panoramio.com/photo/45870684, Александр Бережной, ( Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )