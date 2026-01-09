Для кого диспансеризация станет доступней: как изменится процедура для маломобильных граждан

С 2026 года россияне будут проходить диспансеризацию по обновлённым правилам, в рамках которых в обследование включат новые скрининги и анализы. Одними из нововведений станут скрининги на вирусные гепатиты, в том числе на гепатит C, а также анализы для оценки репродуктивного здоровья. Об этом сообщил в интервью РИА Новости главный врач сети клиник "Стратегия здоровья", врач-терапевт Дмитрий Демидик.

Новые подходы в диспансеризации

Демидик отметил, что теперь диспансеризация будет более ориентирована на репродуктивную функцию организма. В частности, в список обследований включены скрининги на вирусные гепатиты, включая гепатит C, а также на вирус папилломы человека (ВПЧ), которые ранее не входили в стандартную программу. У женщин также будут проводить жидкостную цитологию — более точное исследование для раннего выявления патологий, которые могут привести к бесплодию.

Специальный порядок для маломобильных граждан

Кроме того, для маломобильных граждан и людей с инвалидностью будет введён особый порядок прохождения диспансеризации. Для таких пациентов организуется доставка в медицинские учреждения, либо при невозможности пройти обследование в больнице, формируется рабочая группа, и врачи выезжают к пациентам на дом.

Эти изменения направлены на улучшение доступности медицинского обслуживания для всех граждан, включая тех, кто по состоянию здоровья не может посетить медицинские учреждения самостоятельно.