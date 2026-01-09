Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
диспансеризация
диспансеризация
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:41

Для кого диспансеризация станет доступней: как изменится процедура для маломобильных граждан

В диспансеризацию 2026 года включат анализы для оценки репродуктивного здоровья — Демидик

С 2026 года россияне будут проходить диспансеризацию по обновлённым правилам, в рамках которых в обследование включат новые скрининги и анализы. Одними из нововведений станут скрининги на вирусные гепатиты, в том числе на гепатит C, а также анализы для оценки репродуктивного здоровья. Об этом сообщил в интервью РИА Новости главный врач сети клиник "Стратегия здоровья", врач-терапевт Дмитрий Демидик.

Новые подходы в диспансеризации

Демидик отметил, что теперь диспансеризация будет более ориентирована на репродуктивную функцию организма. В частности, в список обследований включены скрининги на вирусные гепатиты, включая гепатит C, а также на вирус папилломы человека (ВПЧ), которые ранее не входили в стандартную программу. У женщин также будут проводить жидкостную цитологию — более точное исследование для раннего выявления патологий, которые могут привести к бесплодию.

"Диспансеризация сейчас более нацелена на репродуктивную функцию организма. Соответственно, добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых, в принципе, раньше не было. У женщин также проводится жидкостная цитология — это более точное исследование для раннего выявления патологии, которая приводит к бесплодию", — сообщил главный врач сети клиник "Стратегия здоровья" Дмитрий Демидик.

Специальный порядок для маломобильных граждан

Кроме того, для маломобильных граждан и людей с инвалидностью будет введён особый порядок прохождения диспансеризации. Для таких пациентов организуется доставка в медицинские учреждения, либо при невозможности пройти обследование в больнице, формируется рабочая группа, и врачи выезжают к пациентам на дом.

"Для маломобильных граждан и инвалидов внедряется особый порядок диспансеризации. Для них либо организовывается доставка в медучреждение, либо при невозможности проходить обследование в больнице формируется рабочая группа, и врачи выезжают на дом к пациентам", — отметил Демидик.

Эти изменения направлены на улучшение доступности медицинского обслуживания для всех граждан, включая тех, кто по состоянию здоровья не может посетить медицинские учреждения самостоятельно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В обжаренном кофе нашли новые противодиабетические молекулы — Beverage Plant Research сегодня в 1:23
Привычный утренний напиток оказался не тем, чем кажется — внутри обнаружили редкие соединения

Учёные нашли в обжаренном кофе новые соединения, влияющие на уровень сахара в крови. Исследование раскрывает неожиданный потенциал привычного напитка.

Читать полностью » Реабилитолог Белецкий развеял мифы о лечении сколиоза у взрослых — Life.ru вчера в 20:29
Идеальная осанка — не цель, а процесс: как мягкая коррекция помогает исправить сколиоз у взрослых

Мифы о невозможности исправить искривление позвоночника у взрослых развенчаны. Реабилитолог Платон Белецкий рассказал, как мягкая коррекция и внимание к повседневным привычкам могут значительно улучшить состояние здоровья.

Читать полностью » Массаж кожи головы улучшает густоту волос — трихологи вчера в 16:57
Волосы редели, а я даже не догадывалась — причина оказалась совсем рядом

Простой массаж кожи головы с солью помог улучшить рост и густоту волос. Разбираем, как работает эта практика и как правильно выполнять её дома.

Читать полностью » Стресс может провоцировать язву и астму — психотерапевт Галуза вчера в 14:44
Стресс, который бьёт по телу: какие болезни запускают эмоции

Психотерапевт объяснил, какие болезни относят к психосоматическим и почему хронический стресс может подтачивать организм годами.

Читать полностью » Паразиты могут поражать головной мозг — врач-диетолог Соломатина вчера в 14:29
Годы лечения мимо цели: паразиты в мозге маскируются под другие болезни

Паразиты в головном мозге могут годами маскироваться под инсульт или эпилепсию. Врач объяснила, какие симптомы нельзя игнорировать.

Читать полностью » Физическая активность важна даже в праздники — врач ЛФК Гуменная вчера в 14:25
Застолья затянулись, а тело просит движения: как сохранить активность в праздники

Врач рассказала, как сохранить физическую активность и самочувствие в новогодние праздники без жёстких ограничений.

Читать полностью » Диетологи называют соевое мясо альтернативой с ограничениями — Москва 24 вчера в 14:19
Мясо без мяса: соевый продукт набирает популярность, но есть важные нюансы

Соевое мясо называют полноценной заменой обычного, но врачи предупреждают: важно учитывать состав и норму потребления.

Читать полностью » Диспансерным наблюдением охватят 90% пожилых к 2030 году — ТАСС вчера в 14:14
Почти под постоянным наблюдением: к 2030 году медконтроль охватит большинство пожилых

Правительство планирует охватить диспансерным наблюдением почти всех россиян старшего возраста. В стратегии до 2030 года сделан упор на профилактику и телемедицину.

Читать полностью »

Новости
Общество
Для возврата денег за подарочный сертификат нужно написать требование с реквизитами счета — Хаминский
Общество
Россияне выплатили более 14 миллиардов рублей штрафов за 2025 год — ФССП РФ
Общество
Госдума готовит ответственность для курьеров за незаконную доставку алкоголя — Гусев
Экономика
Россия ограничила вывоз полупроводниковых материалов в страны с санкциями
Общество
МВД выявило характерные следы в подделках документов и дипфейках — Ирина Волк
ДФО
Тигрят-сирот нашли в критическом состоянии у дороги Приморья — Центр Амурский тигр
ДФО
Новогодний городок в Владивостоке приостановит работу 10 января из-за погоды — мэрия
Туризм
Тегеран планирует увеличить поток российских туристов в Иран в 2026 году — Джалали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet