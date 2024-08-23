Ганчев заявил о необходимости освободить около 40% Харьковской области для референдума

Для проведения референдума о самоопределении в Харьковской области необходимо освободить как минимум 30% территории. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в интервью ТАСС.

Ганчев подчеркнул, что для объективного подсчета и оценки населения на освобожденных территориях нужно контролировать не менее 30-40% области.

Он отметил, что подобные планы были намечены еще в 2022 году, но, в отличие от четырех регионов, ставших частью России, Харьковская область тогда не смогла их реализовать из-за необходимости отступления.

По его словам, если удастся достичь необходимого процентного соотношения и жители будут готовы участвовать в голосовании, то можно будет точно определить, какая часть населения поддерживает проведение референдума.

Также Ганчев выразил надежду на возможность проведения социологического опроса до конца года, чтобы изучить общественное мнение по вопросу присоединения к России.

На данный момент под контролем остаются лишь некоторые населенные пункты, где в основном проживают социально незащищенные группы граждан. Эти жители, получающие выплаты, вместе с гуманитарной помощью и продовольствием получают федеральные пособия. Ганчев добавил, что они, как и администрация, ждут момента полного освобождения.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿