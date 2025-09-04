Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хомяк
Хомяк
© en.wikipedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:23

Джунгарские хомячки: крошечные герои с зубами-ножами и тайным оружием

Уход за джунгарскими хомячками: биологи объяснили причины роста зубов

Представьте себе крошечного питомца размером с ладонь, который живет всего 4 года, но наполняет дом весельем и сюрпризами. Джунгарские хомячки — это не просто грызуны, а настоящие мини-компаньоны с уникальными особенностями. Давайте разберемся, что нужно знать, чтобы стать идеальным хозяином для этих милых зверьков.

Внешний вид и особенности

Джунгарские хомячки остаются компактными: их длина не превышает 10 см, а вес — 65 г максимум. У них нет хвоста, шерстка обычно серо-белая или бежевая с обязательной черной полоской на спинке. Зимой шерсть светлеет из-за сезонной линьки.

В основе меню — зерна, семена и зелень. В природе они не отказываются от насекомых и личинок. Фрукты и вода им почти не нужны.

Характер и поведение

Эти зверьки дружелюбны и активны, но с нюансами. Они быстро привыкают к рукам, но если хозяин редко общается, могут укусить. Джунгарики — настоящие запасливые: любят припрятывать всякую мелочь на всякий случай. Держите их в отдельных клетках, чтобы избежать конфликтов, и отселяйте детенышей вовремя от матери.

Как ночные животные, они бодрствуют по ночам, бегают в колесе и стачивают зубы. Лучше использовать аквариум вместо клетки с прутьями — так скрип зубов не будет мешать вашему сну.

Зубы и уход за ними

У джунгариков 16 постоянно растущих зубов: 4 резца и 12 коренных. Они не кусают без причины, но нуждаются в стачивании. Предложите веточки фруктовых деревьев или специальные лакомства из зоомагазина.

Зрение у них слабое: днем видят все в черно-белом, ночью — в желто-зеленых тонах, и то размыто. Зато слух отличный — различают звуки, включая ультразвук, а нюх как у лучших сыщиков, как у Рокфора из "Чип и Дейл спешат на помощь" (6+). Вибриссы (усы) помогают осязанию, как у кошек.

Запах и гигиена

В отличие от крупных хомяков, джунгарики почти не пахнут, если регулярно убирать клетку. Выбирайте опилки или деревянную стружку вместо бумаги — так запах дольше не появится. Приучите питомца к "туалету" в уголке для удобства. Купать в воде нельзя: для чистоты подойдет песок. Если запах появился, проверьте, не испачкался ли зверек, не напуган ли или не болен.

Джунгарские хомячки спят днем и могут вздремнуть ночью. Для бодрствования им хватает 8 часов — меньше, чем человеку. Они не впадают в настоящую спячку, но при холоде, голоде или недостатке света могут войти в оцепенение, как будто замерли. В этом состоянии дыхание слабое. Чтобы этого избежать, следите за условиями содержания. Если оцепенение наступило, согрейте малыша в руках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные предупредили о риске диабета и панкреатита у собак из-за еды со стола сегодня в 5:17

Еда со стола, которая превращается для собаки в смертельный яд: какие продукты опасны

Владельцы собак часто делятся с питомцами едой со стола. Кажется безобидным, но за этой привычкой скрываются опасности, о которых стоит знать каждому.

Читать полностью » Ветеринар Сара Джонсон: арбуз безопасен для собак при умеренном употреблении сегодня в 4:01

Сладкий яд для питомца: чем арбуз способен обернуться для собаки

Можно ли давать арбуз собаке и чем он может быть полезен или опасен? Разбираемся в правилах кормления питомцев этим летним лакомством.

Читать полностью » ASPCA: чёрные собаки и кошки дольше других остаются в приютах из-за стереотипов сегодня в 3:16

Почему именно чёрные котята чаще всего остаются в приютах — ответ вас удивит

Чёрные кошки и собаки реже находят дом из-за мифов и предрассудков. Почему их считают "невезучими" и что говорят те, кто выбрал таких питомцев?

Читать полностью » Длительное удерживание мочи у собак вызывает инфекции и камни сегодня в 2:11

Щенки, взрослые и пожилые псы: как долго они реально выдерживают без прогулки

Собаки могут терпеть долго, но как это влияет на их здоровье? Разбираем, сколько часов безопасно и какие факторы определяют предел.

Читать полностью » Французский бульдог — особенности характера и содержание в квартире сегодня в 1:22

Французский бульдог не отпускает хозяина ни на шаг — чем это оборачивается

Французский бульдог — маленькая собака с большим сердцем: узнаем, почему порода идеально подходит для квартиры и чем она так покоряет людей.

Читать полностью » Генетики выявили мутации GLB1 и HEXB, вызывающие смертельный ганглиозидоз у кошек сегодня в 0:34

Сиамские и бирманские кошки под ударом: болезнь проявляется внезапно

Ганглиозидоз — редкая генетическая болезнь у кошек, поражающая нервную систему. Чем она опасна и можно ли её остановить, рассказываем в материале.

Читать полностью » В России ребёнок заразился сальмонеллёзом после игр с домашней черепахой — Shot вчера в 23:27

Температура под 40: как домашний питомец стал источником редкой болезни

В России ребёнок с температурой 40° оказался в больнице с сальмонеллёзом. Врачи считают, что инфекцию он подхватил от домашней черепахи.

Читать полностью » Волонтёры спасли собаку из мусорной ямы в Улан-Удэ и нашли её родную семью вчера в 23:21

Три месяца поисков: как пожилые супруги почти потеряли свою любимицу

В Улан-Удэ спасли собаку из ямы, а через несколько месяцев неожиданно нашли её хозяев. История трогательного возвращения домой.

Читать полностью »

Новости
Общество

ВТБ: Банк России 12 сентября может снизить ключевую ставку на 100–200 пунктов
ПФО

Задолженность пензенцев по кредитам на 1 июля 2025 года достигла 234 млн рублей — Росстат
Авто и мото

В Москве предложили ввести оплату за каждый километр пробега
Наука и технологии

Молнии – не только красиво, но и опасно: как грозы влияют на качество воздуха
Туризм

Путешественникам с долгой пересадкой в Пекине советуют посетить арт-квартал 798
Культура и шоу-бизнес

Radiohead вернутся на сцену в ноябре 2025 года после семилетнего перерыва
Красота и здоровье

Анафилактический шок от еды: какие продукты лидируют в списке угроз
Красота и здоровье

Исследования показали различия в кишечной флоре у людей с доклинической стадией Альцгеймера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet