У действующего главы Соединённых Штатов Америки Джо Байдена навряд ли хватит времени принять новый пакет помощи для Украины до того, как он покинет пост президента. Об этом информирует британская деловая газета Financial Times.
Журналисты издания привели слова американского аналитика по внешней политике Ричарда Фонтейна, который утверждает, что не существует способов, чтобы оградить отношения Украины от опасности, которая возникнет с приходом Дональда Трампа на пост президента. Он также отметил, что, конечно, можно было бы сделать более быстрым процесс поставок. Однако в любом случае, если экс-президент одержит победу на ноябрьских выборах, то он сможет следить за потоком военной помощи.
В газете также отметили, что последний пакет помощи, который получала Украина от США, составляла больше 60 миллиардов долларов. Сообщается, что этого пакета должно было хватить до начала следующего года. Однако на данный момент Financial Times предполагает, что это будет последний пакет в текущем году. Отмечается, что американские политические деятели и аналитики уверены в том, что в 2024 году лицам, входящим в кабинет США в администрации 46-го президента США Джо Байдена, уже не хватит времени договориться о предоставления новой помощи Украине.
Фото: Flickr / AFGE (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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