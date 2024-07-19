Решения действующего главы Штатов Джо Байдена на международной арене не понравились союзникам Вашингтона. Об этом информировал британскую газету Guardian журналист Оуэн Джонс.

Военная агрессивность со стороны демократов, например, от кандидата в президенты США на выборах 2016 Хилари Клинтон от Демократической партии или 46-ой президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, в первую очередь в Ираке, Афганистане и Ливии, отличались кровавым беспорядком и унижением на мировой арене США, пишет журналист. Он также добавил, что действия Джо Байдена возбудили злость собственных союзников, избирателей Демократической партии, и унизили Штаты во всём мире благодаря его поддержке уничтожения народа, осуществляемого Израилем.

Обозреватель указывает на то, что политическая система Соединённых Штатов Америки долгое время не работает как надо. Он аргументировал это тем, что страной управляют на квалифицированные люди, США унижают другие государства, а её экономика кое-как может закрывать нужды некоторых американцев.

Оуэн Джонс пишет, что система либералов уничтожается всё больше. Президентский срок 43-ого главы США Джорджа Буша-младшего, серия из четырёх координированных террористических актов-самоубийств организации "Аль-Каида" в 2001 году, которые претерпели Штаты, а также затяжной вооружённый конфликт в Ираке плохо отразились на американцах. Журналист добавил, что случившееся нападение в Пенсильвании на экс-президента Дональда Трампа означает продолжение погружения страны во тьму.

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