Действующий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден был в ярости и испытывал чувство паранойи по причине давления со стороны других членов Демократической партии, которые обязывали его выйти из гонки. Об этом информирует газета New York Post со ссылкой на неназванных инсайдеров.

По словам журналистов газеты, действующий президент Джо Байден испытывал самую настоящую ярость, сумасшествие и разочарование в тот момент, когда члены Демократической партии кружили около него и требовали выйти из гонки.

Как сообщается в издании, Джо Байден до последнего боролся с членами Демократической партии. В свою очередь, демократы долгое время осуществляли план "дворцового переворота" против действующего президента Соединённых Штатов Америки, согласно которому тот должен был снять свою кандидатуру с ноябрьских выборов. Появилась также информация, что члены Демократической партии воспользовались 25-ой поправкой к конституции Штатов, которая заключается в том, что действующего главу можно признать неспособным исполнять обязанности на посту президента, после чего обязать его уйти в отставку. Сообщается, что при таком раскладе пост главы Соединённых Штатов Америки перешёл бы Камале Харрис.

Кроме того, невзирая на то, что кандидатуру американского политического деятеля Камалы Харрис одобрил Джо Байден, члены Демократической партии намерены на съезде в следующем месяце поддержать демократа от штата Аризона Марка Келли.

Фото: Flickr / U.S. Embassy Tel Aviv (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)