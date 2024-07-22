Республиканка, представитель США в 1-м округе Южной Каролины в Конгрессе Нэнси Мейс сообщила в социальных сетях, что в ближайшее время на голосование предложит резолюцию, заключающуюся в том, чтобы действующий глава Штатов Джо Байден досрочно ушёл с позиции президента. Вместо него предлагают назначить вице-президента Камалу Харрис. Об этом информирует РИА Новости.

Американский политик, представитель США в 1-м избирательном округе Южной Каролины в Конгрессе Нэнси Мейс написала, что если 46-ой глава Штатов Байден не в состоянии участвовать в гонке и бороться за свой новый президентский срок, то он не будет способен и до конца продержаться на действующей позиции. Она добавила, что в ближайшее время предложит резолюцию, согласно которой Камала Харрис сможет отбыть оставшийся срок Джо Байдена.

В прошедшие выходные 46-ой глава Соединённых Штатов Америки Байден заявил, что отказывается от гонки и не собирается вновь избираться на пост президента. Однако он добавил, что свой текущий срок намеревается отбыть до конца. Выдвинувшую свою кандидатуру Камалу Харрис Байден поддержал.

Фото: Martin Falbisoner (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)