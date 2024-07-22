В ФИК Соединённых Штатов Америки пришло уведомление о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис на пост президента страны. Об этом информирует РИА Новости.
Американский политик, юрист, 49-й и действующий вице-президент США при 46-ом главе Штатов Джо Байдене Камала Харрис намерена принять участие в 60-ых президентских выборах в истории страны, которые состоятся в ноябре этого года, и уже подала заявку. Сообщается, что она планирует проводить различные действия, направленные на её кампанию.
Кроме того, сообщается, что член Демократической партии США собирается уйти с должности вице-президента.
Ранее Камала Харрис заявила, что не намерена выходить с речью на публику до тех пор, пока действующий президент Штатов не обратится к нации, информировал телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте Cable News Network. Как сообщала американский деятель, она не будет выдвигать свою кандидатуру, пока не уйдёт Байден.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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