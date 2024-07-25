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Байден пообещал поддерживать НАТО и Украину в борьбе с РФ
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Байден пообещал поддерживать НАТО и Украину в борьбе с РФ

Соединённые Штаты Америки намерены поддерживать коалицию государств, которые помогают Украине и сопротивляются РФ. Об этом информировал действующий глава США Джо Байден в обращении к нации, которое было организовано в честь снятия его кандидатуры с предстоящих ноябрьских выборов, пишет РИА Новости.

46-ой президент Штатов заявил, что они продолжат усиливать международную военно-политическую организацию НАТО. Соединённые Штаты Америки сделают это объединение самым сильным в истории, сообщил он из рабочего кабинета президента США в Белом доме.

Кроме того, действующий глава государства уверил, что в оставшийся срок на посту президента собирается всё внимание сконцентрировать на своих обязанностях. Глава официальной резиденции президента США, расположенной в Вашингтоне, сказал, что Штаты будут стараться обеспечивать единство государств, которые оказывают помощь украинской стороне, дабы Российская Федерация не одержала победу.

В прошлые выходные 46-ой глава США Джо Байден заявил, что больше не собирается бороться за пост президента. После снятия своей кандидатуры с ноябрьских выборов он поддержал демократа Камалу Харрис, которая выдвинула свою кандидатуру на пост главы Штатов.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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