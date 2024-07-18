Действующий глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за то, что тот пытался "купить выборы". Об этом 46-ой президент Штатов написал в своих социальных сетях, информирует РИА Новости.
Байден заявил, что он замучился от американского предпринимателя, инженера, миллиардера, основателя SpaceX, инвестора Tesla, соучредителя Neuralink и OpenAI Илона Маска, а также его богатеньких друзей, которые стараются купить выборы.
В своей публикации Байден отметил ссылку, перейдя по которой можно попасть на веб-ресурс для пожертвований для американской левоцентристской либеральной политической партии. Сопровождается это фотографией 45-ого президента США Дональда Трампа и Маска и призывом "победить" экс-главу Штатов.
Американский миллиардер Илон Маск много раз насмехался над действующим главой Штатов. Предприниматель также давал понять, что на 60-ых президентских выборах в истории страны, которые пройдут в конце этой осени, он намерен отдать свой голос за республиканца.
Фото: Flickr / Joe Biden (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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