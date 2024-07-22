45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Республиканской партии необходимо взять компенсации за "мошенничество" приближённых действующего президента Штатов Джо Байдена после того, как он захотел покинуть гонку. Об этом он высказался в социальных сетях, информирует РИА Новости.

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, которая доступна исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде. В публикации он сообщил, что членам Республиканской партии приходилось тратить большие денежные средства, а также своё время на противостояние с "жуликоватым" действующим главой Соединённых Штатов. Дональд Трамп жалуется на то, что теперь, когда Джо Байден перестал бороться за пост президента и вышел из гонки, экс-президент будет обязан начинать свою кампанию снова.

Дональд Трамп задался вопросом, не обязан ли 46-ой президент Штатов Джо Байден выплатить ему денежную компенсацию за весь обман. Он добавил, что не только приближённые к действующему главе были осведомлены о его неважном здоровье, но и сотрудники медучреждений и лицемерные средства массовой информации. Он сообщил, что все знали о том, что Байден не способен ни выдвигать свою кандидатуру на выборах, ни управлять страной.

В прошедшие выходные стало известно, что Джо Байден больше не будет участвовать в гонке.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)