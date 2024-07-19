Действующий глава США Джо Байден чувствует себя преданным из-за попыток демократов убрать его из предвыборной гонки. Об этом информирует новостной телевизионный канал США NBC News со ссылкой на источники.
Демократы последнее время всё чаще обсуждают идею заменить 46-ого президента Соединённых Штатов Америки на другого человека, который мог бы стать более успешным кандидатом в гонке. Такое желание среди демократов появилось после провальных телевизионных дебатов, которые транслировать в конце прошлого месяца. Сообщается, что в целом такая возможность существует у Демократической партии на съезде в августе, однако вывести Байдена из гонки будет всё равно маловероятным, если, конечно, он из неё не выйдет по собственному желанию. В свою очередь, действующий глава Штатов заявлял, что готов идти до конца и не намерен отказываться от участия в гонке. Более того, Байден считает, что лучше его не найти.
Телевизионный канал NBC News сообщил, что Джо Байден испытывает чувство крайней обиды, а также невероятно оскорблён из-за поведения демократов. По его мнению, они бросили его и оставили без поддержки именно в тот момент, когда его настигла самая большая политическая неудача в жизни. Сообщается, что действующий президент озлоблен на демократов за то, что они старались его убрать.
Многие журналисты считают, что на недавних дебатах, которые проходили в Атланте, Джо Байден показал себя не лучшим образом. СМИ отмечают, что он много раз запинался, а его речь была не всегда разборчивой.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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