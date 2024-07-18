Действующий глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден отменил предварительно спланированное мероприятие UNIDOSUS из-за того, что заболел COVID-19. Об этом информировали организаторы конференции, трансляцию обращения которых показывала официальная резиденция президента США, пишет РИА Новости.

Как сообщается, 46-ой президент США был вынужден отменить своё выступление на конференции крупнейшей латиноамериканской организации по защите гражданских прав в Соединённых Штатах, которая выступает за прогрессивные изменения в политике страны, включая иммиграционную реформу, сокращение числа принудительных выездов иностранцев из страны и так далее. Причиной отмены мероприятия стало острое респираторное заболевание COVID-19.

О произошедшем сообщили организаторы конференции после того, как им позвонил действующий президент Соединённых Штатов Америки и заявил о своём положительном тесте.

Сейчас многие журналисты сходятся во мнении, что Джо Байден крайне неудачно выступил на телевизионных дебатах, которые проходили в июне в городе на юго-востоке США, столице штата Джорджия. Действующий глава государства совершил много речевых ошибок, а также запинался.

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