Дроны под подозрением: суд США решил, что "мирный" DJI не так уж и мирен

Американский федеральный суд оставил в силе решение Министерства обороны США о включении DJI в список китайских военных компаний. Для крупнейшего в мире производителя дронов это означает сохранение серьёзных ограничений и новые риски для бизнеса в США.

Решение суда

Окружной судья США Пол Фридман признал аргументы Министерства обороны убедительными.

"Неважно, запрещает ли политика DJI их военное применение. Это не меняет того факта, что технологии DJI имеют как теоретическое, так и фактическое военное применение", — отметил судья Пол Фридман.

При этом он отклонил некоторые другие доводы ведомства, но ключевое основание — потенциальное военное использование дронов — оказалось достаточным.

Как DJI попала в список

2022 год — Министерство обороны внесло DJI в реестр компаний, связанных с китайским ВПК.

Ранее компанию уже включали в "чёрные списки" Минторг и Минфин США.

DJI подала иск, заявив, что производит исключительно потребительские и коммерческие беспилотники и не контролируется китайскими военными.

Сравнение ограничений

Ведомство США Меры против DJI Последствия Минобороны Внесение в список военных компаний Ограничение инвестиций и партнёрств Минторг Экспортные ограничения Проблемы с поставками комплектующих Минфин Санкции для инвесторов Финансовые потери, снижение оценок

Последствия для компании

DJI утверждает, что включение в списки уже нанесло ущерб:

потеря контрактов в США,

репутационные риски,

сложности с привлечением инвестиций.

Компания заявила, что "рассматривает возможные варианты решения вопроса" и считает решение суда несправедливым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать регуляторные ограничения.

Последствие: потеря доступа к рынку США.

Альтернатива: диверсификация поставок и развитие в других регионах.

Ошибка: Недооценка политических рисков.

Последствие: запрет продаж с декабря 2025 года.

Альтернатива: сотрудничество с независимыми экспертами для подтверждения безопасности.

Ошибка: Ставка только на американский рынок.

Последствие: сокращение доли продаж.

Альтернатива: расширение в Европе, Азии и на развивающихся рынках.

А что если…

…с декабря действительно вступит в силу запрет на продажи? Это ударит не только по DJI, но и по рынку США, где дроны китайского бренда занимают доминирующее положение. Американским компаниям придётся ускорить локальное производство и разработку альтернатив.

Плюсы и минусы для DJI в текущей ситуации

Плюсы Минусы Сильные позиции на глобальном рынке Риски запрета продаж в США Высокая технологичность продуктов Репутационный удар из-за связей с Китаем Лояльность потребителей Ограниченный доступ к американским инвестициям

FAQ

Чем грозит включение в список Минобороны США?

Ограничением инвестиций, осложнением сделок и повышенным вниманием к связям с военной сферой.

Может ли DJI обжаловать решение?

Да, компания рассматривает дальнейшие юридические шаги.

Будут ли дроны DJI запрещены в США?

Запрет может вступить в силу в декабре 2025 года, если агентство нацбезопасности не признает их безопасными.

Мифы и правда

Миф: "DJI — военная компания Китая".

Правда: компания производит в основном потребительские и коммерческие дроны, но их можно адаптировать для военных нужд.

Миф: "США полностью запретили DJI".

Правда: пока речь идёт об ограничениях, но полный запрет возможен.

Миф: "DJI легко заменят американские бренды".

Правда: у DJI огромная доля рынка и технологическое преимущество.

3 факта о DJI

Компания контролирует более 70% мирового рынка дронов. Основана в 2006 году в Шэньчжэне. Её дроны активно используют фотографы, кинематографисты и спасательные службы по всему миру.

