Диджей
Диджей
© unsplash.com by Marcela Laskoski is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:25

Легендарный французский диджей готовит в Москве сет, которому позавидует сама Франция

Французский диджей DJ Snake приедет в Москву на фестиваль "Портал 2030-2050"

Казалось бы, увидеть мировую легенду электронной сцены в Москве — почти невероятно. Но уже этой осенью французы завидовать нам будут: DJ Snake даст в России свой эксклюзивный сет.

По информации Telegram-канала Mash, выступление состоится в сентябре на фестивале "Портал 2030-2050". Переговоры о его приезде заняли почти три месяца, и теперь стало ясно — столицу ждёт музыкальное событие, которое надолго останется в памяти поклонников электронной музыки.

Условия визита

Артист пробудет в Москве всего около суток. В его райдере значатся люксовый отель в центре города, сопровождение на чёрных автомобилях, а также футбольный мяч. Последнее требование объясняется просто: DJ Snake известен как страстный фанат футбола.

Команда музыканта насчитывает более десяти человек. При подготовке площадки организаторы должны учесть важное условие — диджей должен видеть всех членов своей команды и одновременно иметь возможность взаимодействовать с публикой.

Фигура мирового масштаба

Настоящее имя артиста — Уильям Сами Этьен Григасин. Сегодня DJ Snake входит в десятку самых востребованных диджеев планеты. Его треки звучат на крупнейших фестивалях мира, а хиты "Turn Down for What", "Lean On", "Taki Taki", "Get Low" стали гимнами танцполов.

Музыкант дважды номинировался на премию "Грэмми". В 2025 году он установил рекорд: 100 тысяч билетов на два концерта во Франции разошлись всего за три минуты. Для индустрии это показатель абсолютного статуса суперзвезды.

