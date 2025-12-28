Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:42

Дизайнерским веществам перекрыли кислород: правительство обновило наркотический перечень

Правительство РФ запретило 14 новых синтетических наркотиков в 2025 году — ТАСС

Перечень запрещённых в России веществ в 2025 году заметно расширился: под ограничения попали десятки новых препаратов и соединений, включая наркотики, их прекурсоры и опасный допинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы правительства РФ, с которыми ознакомилось агентство.

Новые наркотики и прекурсоры

Согласно правительственным материалам, список наркотических средств, оборот которых полностью запрещён на территории России, пополнился 14 новыми веществами. Речь идёт преимущественно о синтетических каннабиноидах и опиоидах, относящихся к так называемым "дизайнерским" наркотикам.

В перечень вошли, в частности, A-Ponasa, Cumyl-inaca, Cumyl-chsinaca, флуонитазен, норизотонитазен, гексагидроканнабинол и другие соединения. Одновременно был расширен и список прекурсоров — исходных веществ, используемых при производстве наркотиков. Он увеличился сразу на 22 позиции.

Для всех новых запрещённых соединений установлены пороговые объёмы, от которых зависит степень уголовной или административной ответственности за незаконный оборот.

Опасные препараты и спортивный допинг

Отдельным постановлением правительство расширило перечень сильнодействующих и ядовитых веществ. В него включены 12 новых препаратов, в том числе формулы стероидов и психостимуляторов, которые используются как допинг в спорте.

В материалах к документу подчёркивается, что подобная продукция нередко распространяется под видом спортивного питания — "предтренировочных комплексов", "жиросжигателей" и прогормонов.

"Зачастую данная продукция, продвигаемая на рынке спортивного питания в качестве инновационных предтренировочных комплексов, "жиросжигателей" и прогормонов, изготавливается в подпольных условиях, что усиливает риски наступления непредвиденных последствий от ее применения как профессиональными спортсменами, так и обычными гражданами", — отмечается в материалах к постановлению.

В список, в частности, попал "дизайнерский" андростанол, а также некоторые селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARM). Один из них — лигандрол — является более мощным аналогом остарина, который уже ранее был отнесён к сильнодействующим веществам.

Расширение перечня психотропных веществ

Кроме того, в 2025 году был обновлён список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен, но допускается под строгим контролем, например, в фармацевтической сфере. В него добавлены клотизолам и циклотизолам.

Власти подчёркивают, что обновление перечней направлено на снижение рисков для здоровья граждан и противодействие распространению новых опасных веществ, которые быстро адаптируются под действующее законодательство.

