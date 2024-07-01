Во время диеты многие люди исключают из своего рациона все калорийные продукты. Однако это не всегда правильно. Дело в том, что высокая калорийность не всегда означает, что еда вредна для фигуры.

Некоторые продукты с высокой энергетической ценностью могут даже способствовать ускорению обмена веществ. Человек, умеренно употребляющий такие продукты, не набирает вес, а, наоборот, может даже ускорить процесс похудения.

Итак, от каких высококалорийных продуктов не стоит отказываться, даже если вы соблюдаете диету?

1. Грецкие орехи. Они имеют высокую энергетическую ценность — более 600 ккал на 100 граммов. Однако игнорировать их во время диеты не стоит. Причина в том, что употребление грецких орехов способствует ускорению метаболизма благодаря содержанию клетчатки и растительных белков. Кроме того, грецкие орехи являются источником многих полезных компонентов, таких как витамины, цинк, железо, магний и фосфор.

2. Авокадо. Несмотря на высокую калорийность (более 200 ккал на 100 граммов), авокадо можно смело употреблять. Содержащиеся в нём компоненты способствуют ускорению обмена веществ.

3. Жирная рыба. Несмотря на свою немалую калорийность и большое содержание жиров, она является очень важным для организма продуктом включает в себя много витаминов и минералов, а жиры, входящие в её состав, даже полезны. В результате употребления жирной рыбы нормализуется обмен веществ и оказывается положительное воздействие на различные органы.

Важно помнить, что все вышеперечисленные продукты полезны при умеренном употреблении.

Фото: flickr.com/Лука Небулони(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)