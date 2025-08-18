Когда старые вещи становятся стильнее новых: необычные идеи для кашпо

Обычные цветочные горшки не всегда создают нужное настроение в интерьере. А вот немного фантазии — и старый предмет превращается в оригинальную емкость для растений. Вот несколько простых способов вдохнуть жизнь в ненужные вещи и добавить интерьеру индивидуальности.

Вторая жизнь старого ящика

Старый деревянный ящик легко преобразить в вместительное кашпо. Можно оставить его в первозданном винтажном виде — потертости и трещины идеально подойдут для интерьеров в духе лофт или бохо.

Хотите больше цвета? Отшлифуйте поверхность и покрасьте в яркий оттенок. Даже если готового ящика нет — его легко собрать из оставшихся досок.

Плетёное очарование

Плетёная корзина — тренд, который не выходит из моды. Она идеально подходит в качестве цветочного горшка и создаёт ощущение тепла и уюта.

Подвесьте корзину с ампельным растением к потолку — получится эффектная акцентная композиция. А если поставить на стол, она будет мягко дополнять кантри- или бохо-интерьер.

Цветущая скульптура

Один из самых эффектных вариантов — кашпо из гипсового бюста.

Зелёные побеги в роли "прически" на античном герое смотрятся очень необычно и сразу приковывают внимание. Можно купить уже готовую кашпо-бюст или адаптировать обычную гипсовую фигуру, аккуратно прорезав углубление для растения.

Перевоплощение старых кружек

Склеенная разбитая чашка отлично подходит для посадки маленького кактуса или суккулента. А если собрать целую коллекцию из разных кружек, получится оригинальная "горшочная" композиция на подоконнике.

Никто не запрещает использовать и новые, целые кружки — главное, чтобы они сочетались между собой.

Вязаный чехол для кашпо

Старую корзину легко превратить в тёплое и уютное кашпо, если надеть на неё вязаный чехол. Он может быть связан вручную или куплен готовым.

Такая текстурная обвязка особенно красиво смотрится с ампельными растениями — за счёт сочетания мягкой фактуры и ниспадающей зелени.