Полив без хозяина: как огород сам переживёт жаркую неделю

Лето, работа, желание уехать на пару дней — а огород в это время требует ежедневной влаги. Один пропущенный жаркий день — и томаты уже вянут, как флажки на ветру. Решение? Сделать простую систему автополива своими руками. Без насосов и контроллеров — иногда хватает бутылки, шила и здравого смысла.

Зачем вообще нужен автополив

Такая система особенно выручает:

в период отпуска или командировок;

если нет возможности бывать на участке каждый день;

когда хочется меньше бегать с лейкой;

для экономии воды (влага попадает прямо к корням).

1. Капельный полив из пластиковой бутылки

Самый простой вариант, идеально подходит для томатов, огурцов, зелени и теплиц.

Как сделать:

взять пластиковую бутылку (1,5-2 л);

шилом сделать 1-3 отверстия в крышке;

наполнить водой, закрутить и закопать горлышком вниз рядом с растением.

Совет: если хотите, чтобы бутылка стояла вертикально — сделайте отверстия не в крышке, а по бокам.

2. Полив с помощью медицинских капельниц

Подойдёт для точечного полива — рассады, горшков или небольших грядок.

Что нужно:

ёмкость с водой (бочка, бак, канистра);

капельницы.

Как работает:

один конец капельницы опустить в ёмкость;

другой — у корней растения;

с помощью регулятора установить скорость подачи воды;

ёмкость поставить повыше (на 40-50 см).

3. Шланг с отверстиями

Если остался старый шланг — используйте его вместо дорогостоящей капельной ленты.

Как сделать:

сделать отверстия по всей длине шланга (каждые 20-30 см);

подключить к бочке с водой;

уложить вдоль грядки и слегка присыпать землёй.

Такой способ хорошо работает на картофельных, морковных и свекольных грядках.

4. Канистра с краном

Своего рода "маленький резервуар для полива" — удобно для клубники, пряных трав и капусты.

Что нужно:

канистра 5-20 литров;

небольшой кран;

кирпичи или подставка.

Как сделать:

в нижней части канистры сделать отверстие, вставить кран (герметично);

наполнить водой и поставить выше уровня грядки;

открыть кран и настроить нужный поток воды.

Полезные лайфхаки

укладывайте мульчу вокруг бутылок и шлангов — так вода меньше испаряется;

время от времени проверяйте отверстия — они могут забиваться;

используйте тёмные бутылки или окрашивайте прозрачные — вода не будет зеленеть;

ставьте систему вечером — тогда растения лучше усвоят влагу.

Автополив — это не обязательно дорого и сложно. Немного фантазии, несколько ненужных вещей из сарая — и ваш огород спокойно переживёт даже самую жаркую неделю без вашего участия.