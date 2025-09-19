Велосипед, который решил стать машиной: проект, переворачивающий городскую мобильность

Мате Фок родился в 1975 году и с самого начала своей карьеры не пытался загонять себя в рамки одной профессии. Он называет себя одновременно графическим дизайнером, скульптором и создателем транспортных средств. Такой широкий подход отражается и в его проектах: они балансируют между искусством и практической инженерией. Первое серьёзное детище — грузовой скутер на базе Vespa, представленный в 2013 году. Концепт получил положительные отзывы, но до серийного выпуска так и не дошёл.

В 2021 году Фок начал работу над новым направлением — Velocar. Этот термин обозначает гибрид между автомобилем и велосипедом. Задача таких транспортных средств — совместить удобство машины и экологичность велосипеда, добавить защиту от непогоды и при этом сохранить доступность. Среди подобных проектов Motofocker Velocar выделяется тем, что его реально собрать самостоятельно дома. На старте Мате предлагает приобрести чертежи, чтобы собрать средства для возможного серийного производства.

Конструкция и материалы

Motofocker Velocar создавался с акцентом на экологичность и простоту эксплуатации. Корпус собран из берёзовой фанеры, покрытой брезентом, что делает конструкцию лёгкой, но достаточно прочной. Дополняют её стальные детали и стандартные велосипедные узлы, доступные в продаже практически в любом магазине. Это решение удешевляет обслуживание и позволяет владельцам модифицировать транспортное средство под себя.

Важной особенностью стал электродвигатель в виде мотор-колеса мощностью 250 Вт. Это стандартный элемент для электровелосипедов. Он не заменяет педалирование, но помогает развивать скорость до 25 км/ч, что особенно ценно при движении в горку или на длинных участках. Таким образом, Velocar остаётся велосипедом по своей сути, но с заметной поддержкой.

Экономика проекта

На сайте Motofocker предлагаются чертежи по цене 300 или 500 евро. Они предоставляются в натуральную величину, что позволяет напрямую переносить контуры на фанеру или ткань. Такой подход упрощает процесс сборки и снижает вероятность ошибок.

Если проект дойдёт до массового производства, Мате Фок предполагает цену около 2000 евро для комплекта под самостоятельную сборку. Полностью готовая версия, собранная на фабрике, по его оценке, может стоить порядка 4000 евро. Таким образом, Velocar остаётся в нише доступного транспорта, значительно дешевле электромобилей, но дороже стандартных велосипедов.

Сравнение

Характеристика Велосипед Velocar Автомобиль Стоимость низкая средняя высокая Защита от погоды нет частичная полная Экологичность высокая высокая низкая Ремонт и обслуживание простое простое дорогое Скорость ограничена до 25 км/ч высокая

Советы шаг за шагом

Заказать чертежи на официальном сайте. Подготовить материалы: фанеру, брезент, стальные детали, комплект велосипедных узлов. Приобрести мотор-колесо 250 Вт, если нужен вариант с электропомощью. Перенести чертежи в натуральную величину на материалы. Использовать ручной инструмент: лобзик, шуруповёрт, набор ключей. Собрать раму, установить колёса и систему педалей. Подключить электромотор и протестировать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать неподходящую фанеру.

Последствие: рама теряет прочность.

Альтернатива: брать только берёзовую фанеру повышенной плотности.

Ошибка: неправильно подключить электродвигатель.

Последствие: перегрев или выход из строя.

Альтернатива: использовать готовые комплекты для электровелосипедов.

Ошибка: игнорировать антикоррозийную обработку металлических деталей.

Последствие: сокращение срока службы.

Альтернатива: обработка защитными составами или покраска.

А что если…

А что если Motofocker Velocar выйдет в массовое производство? Он может занять нишу городского транспорта, особенно там, где движение автомобилей ограничено. А если добавить солнечную панель на крышу, то появится возможность зарядки в дороге. В перспективе такие проекты способны стать частью экологичной транспортной инфраструктуры, наряду с электросамокатами и компактными электромобилями.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Экологичность Ограниченная скорость Возможность самосборки Меньшая защита, чем у авто Доступные запчасти Требуются навыки сборки Лёгкий ремонт Не подходит для дальних поездок Индивидуальная настройка Цена выше обычного велосипеда

FAQ

Как выбрать комплектацию?

Если нужны короткие поездки по городу, достаточно базовой версии без электромотора. Для гористой местности стоит брать вариант с мотор-колесом.

Сколько стоит собрать Velocar?

С учётом чертежей и покупки материалов стоимость может составить около 2000 евро. Готовая версия — до 4000 евро.

Чем Velocar отличается от электровелосипеда?

Главное отличие — наличие корпуса, защищающего от дождя и ветра, а также больший комфорт при длительных поездках.

Мифы и правда

Миф: фанера ненадёжна.

Правда: при правильной обработке берёзовая фанера выдерживает большие нагрузки.

Миф: собрать Velocar дома невозможно.

Правда: чертежи сделаны так, чтобы сборка была доступна энтузиастам с базовым инструментом.

Миф: скорость сопоставима с автомобилем.

Правда: ограничение в 25 км/ч сохраняет статус велосипеда.

3 интересных факта

• Прототип Velocar собран вручную самим автором.

• Название Motofocker — ироничная игра слов, подчёркивающая бунтарский дух проекта.

• В чертежах предусмотрена возможность модификации под рост и вес владельца.

Исторический контекст

Идея веломобилей не нова. В Европе ещё в 1930-е годы выпускались закрытые велосипеды, предназначенные для защиты от ветра и дождя. Они так и не получили широкого распространения из-за высокой цены и низкой скорости. Современные проекты вроде Velocar возвращают старую концепцию, но уже с учётом новых материалов и электроприводов.