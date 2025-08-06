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Ссадина
Ссадина
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Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:47

"Это была всего лишь бочка": как небольшая ошибка стоила мне недели реабилитации

Терраса готова не была, но именно она отправила меня в травмпункт

О своей не самой удачной дачной истории рассказал автор блога "Антон-цветочник" на платформе "Дзен". Всё началось вполне мирно: после нескольких недель раздумий он решил пристроить террасу к бане на своём участке.

Баня — типовая, на сваях, и заходить в неё без крыльца летом стало неудобно: от земли до двери — более 70 см. План был простой: за пару дней в отпуске построить подиум-террасу, поставить шезлонг, кресло, отдыхать после парилки.

"Это всё бочка…"

Однако с подготовительных работ и начались сложности. Первым делом нужно было обустроить слив — копать полноценную яму и ставить бетонные кольца автор не хотел. Вместо этого было принято решение использовать старую 200-литровую бочку.

Всё делалось своими руками — яма выкопана, бочка опущена, вокруг засыпана щебёнка. Всё аккуратно и по уму. Но в бочке остались острые края, а в ней — ещё и саморезы от старой заплатки, о чём на тот момент никто не вспомнил.

Один шаг — и полушпагат

Когда началась работа по установке основания для террасы, всё шло как по маслу. Отец помогал, времени в обрез, солнце садилось, — хотелось успеть как можно больше. И вот в один момент — шаг в сторону, попытка удобнее встать для пилки… и нога летит прямо в бочку.

"Меня спас мой рост: я полностью встал одной ногой на дно. Вторая осталась снаружи. Получился такой себе полушпагат", — рассказывает автор.

Но на стенке внутри как раз и оказался тот самый саморез. Результат — рваная рана длиной почти 10 сантиметров. Кровь, боль, паника жены, салфетки, бинты от соседей. А впереди — визит в травмпункт, укол от столбняка, и следующий день у хирурга. Оказалось, отдыхать теперь придётся не на террасе, а на больничном.

Терраса почти готова. А вот здоровье — под вопросом

Тем не менее, упорства у автора не отнять. Даже с повязкой и болью в ноге он продолжил работы, пусть и медленнее. Настил планируется сделать основательный: с агротканью против сорняков, прочной доской, ровным каркасом. Пока всё в стадии сборки, но уже наглядно видно — будет красиво.

"Детей в тот момент дома не было — слава богу. Папа тоже не пострадал. А у меня заживёт. Зато терраса будет", — подытоживает он.

Три полезных факта по теме:

  • При самостоятельном строительстве террасы к бане важно заранее учитывать не только визуальные аспекты, но и нюансы безопасности — например, закрывать все технические отверстия.
  • Грунтовые воды на участке могут существенно повлиять на выбор материала и глубину для сливной ямы. Чем выше вода, тем проще должно быть решение (вроде дренажной бочки).
  • Агроткань под настилом действительно помогает: без неё трава пробивается между досками, создаёт сырость, портит древесину и общий вид.

В итоге, история закончилась благополучно. Да, не без крови и бинтов, но урок получен: безопасность — прежде всего. А если вы планируете начинать стройку на участке, проверьте всё ещё раз. Особенно — старые бочки.

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