Вы это точно делали: хранили полотенца на всякий случай — а вот что с ними можно сотворить
Полотенца редко служат вечно. Со временем они становятся жёсткими, выцветают, теряют мягкость и впитывающую способность. Выбрасывать жалко, ведь ткань остаётся крепкой и нередко может обрести вторую жизнь. Из старых полотенец легко сделать полезные вещи для дома, кухни, ванной или даже питомцев. Главное — немного фантазии и желание попробовать.
Куда пригодятся старые полотенца
Большая часть идей не требует особых навыков шитья. Иногда достаточно ножниц и пары резинок, чтобы вещь снова пошла в дело. Старое полотенце может стать половиком, прихваткой или даже пляжной сумкой. А для детей или животных такие вещи и вовсе незаменимы.
Сравнение идей
|Идея переделки
|Уровень сложности
|Где пригодится
|Дополнительные материалы
|Тряпки и салфетки
|Лёгкий
|Кухня, уборка
|Ножницы, машинка или иголка
|Коврик для ванной
|Средний
|Ванная
|Нитки, ткань для основы
|Сумка из полотенца
|Лёгкий
|Пляж, дача
|Ремни, швейная машинка
|Подушка для питомца
|Лёгкий
|Дом, дача
|Наполнитель или старые вещи
|Прихватки
|Средний
|Кухня
|Старый свитер или флис
|Игрушка из полотенца
|Лёгкий
|Детская, декор
|Резинки, ленты
Советы шаг за шагом
-
Определите, в каком состоянии полотенце. Сильно потрёпанные лучше пустить на тряпки, а плотные и целые — на коврики или сумки.
-
Для быстрой уборки нарежьте ткань на квадраты и обработайте края зигзагом.
-
Хотите коврик? Нарежьте полоски, сплетите косу и прошейте спиралью. Для устойчивости используйте джинсовую ткань как основу.
-
Если нужен аксессуар для душа — скрутите полосы в "пуф" и закрепите ленточкой.
-
Для питомцев сшейте пару полотенец в наволочку, набейте старой одеждой — получится мягкая подстилка.
-
На даче такие вещи особенно полезны: из полотенец делают мешки для овощей, салфетки или даже простые чехлы для садового инвентаря.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставить полотенца в шкафу "на всякий случай".
→ Последствие: захламление, неприятный запах.
→ Альтернатива: заранее нарезать их на салфетки и хранить аккуратно стопкой.
-
Ошибка: использовать сильно изношенные полотенца для пошива сумки.
→ Последствие: изделие быстро порвётся.
→ Альтернатива: брать плотные и толстые полотенца, лучше махровые.
-
Ошибка: делать прихватки без дополнительного слоя.
→ Последствие: ожог при соприкосновении с горячим.
→ Альтернатива: добавить слой старого свитера или флиса.
А что если…
А что если у вас нет швейной машинки? Не беда. Многие идеи реализуются вручную: резинки, липучки, крупные стежки. Даже без навыков шитья можно смастерить полезные вещи.
А что если полотенец слишком много? Можно устроить обмен с друзьями: кто-то сделает подстилки для питомцев, а кто-то коврики для дачи.
А что если вы хотите экологичности? Старые полотенца можно использовать вместо одноразовых салфеток или тряпок для уборки, сократив количество мусора.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Экономия денег на тряпках, ковриках и прихватках
|Требуется время на переделку
|Минимальные затраты, часто всё есть дома
|Не всегда аккуратный вид
|Возможность дать вещам вторую жизнь
|Некоторые проекты быстро изнашиваются
|Экологичность и уменьшение отходов
|Нужно место для хранения заготовок
FAQ
Как выбрать полотенце для переделки?
Лучше всего подойдут плотные махровые полотенца без дыр и сильных пятен. Лёгкие хлопковые — для тряпок.
Сколько стоит сделать коврик из старых полотенец?
Практически ничего: нужны только нитки, ножницы и немного времени. Если брать основу, можно использовать старые джинсы.
Что лучше — сделать подушку для питомца или купить?
Самодельная обойдётся бесплатно и будет пахнуть хозяином, что животным особенно приятно.
Мифы и правда
-
Миф: старые полотенца непригодны и только портят шкаф.
Правда: их можно использовать ещё долгие годы в другом качестве.
-
Миф: вещи ручной работы всегда выглядят плохо.
Правда: аккуратный коврик или сумка могут стать стильным аксессуаром.
-
Миф: проще выбросить, чем возиться.
Правда: переработка занимает немного времени, а пользы приносит много.
3 интересных факта
-
В Японии практикуют "фурошики" — сворачивание тканей в сумки и упаковки. Старые полотенца отлично подходят для этого.
-
В Европе популярны коврики из лоскутов, которые шьют из старого текстиля, включая полотенца.
-
В гостиницах многие полотенца после использования передают в приюты для животных.
Исторический контекст
В прошлом текстиль использовали максимально долго. Домохозяйки перешивали скатерти в наволочки, а полотенца — в тряпки или одежду для детей. В СССР бытовала традиция: вещи не выбрасывали, пока ткань не становилась полностью непригодной. Современные идеи апсайклинга во многом перекликаются с этими практиками.
