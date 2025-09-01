Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шпалер
Шпалер
© commons.wikimedia.org by Philippe Alès is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:28

Сделали сад красивым, но что с урожаем? Почему шпалеры — это не только декор

Шпалера в форме А: оптимальная для крупных овощей, таких как дыни и кабачки

Шпалеры давно стали незаменимым элементом сада: они помогают лианам и овощам тянуться вверх, экономят место и придают участку ухоженный вид. При этом изготовить их можно самостоятельно — без сложных инструментов и дорогих материалов.

А-образная шпалера

Конструкция в форме буквы "А" отличается простотой и особенно подходит для крупных овощей вроде дынь или кабачков. Для её сборки понадобятся вертикальные стойки и поперечные опоры — деревянные рейки, бамбук или металлическая проволока.

Сначала в землю вбивают два опорных столба, соединяя их сверху в треугольник. Таких секций можно сделать несколько, в зависимости от длины грядки. Затем между стойками закрепляют горизонтальные ряды — их можно прибить или примотать проволокой. Дерево и бамбук обеспечат прочность, а проволока даст более лёгкую сетку.

Пирамидальная шпалера

Для фасоли, томатов или других вьющихся растений садоводы часто выбирают пирамидальные конструкции. Владелец компании Rabolds' Landscape Gardening Митчелл Раболд-Пирсон отмечает, что такие шпалеры удобно собирать из четырёх столбов высотой около 2,4 метра и диаметром не менее 7-8 сантиметров. Он предпочитает сосну или кедр — они долговечны и выглядят эстетично.

По его словам, нижние концы стоек лучше отпилить под углом 45 градусов, чтобы легче было вбивать их в землю. Раболд-Пирсон советует работать вдвоём: один человек удерживает конструкцию, другой вбивает столбы под небольшим наклоном. Когда они образуют форму вигвама, верхушки связывают прочным садовым шпагатом. Дополнительные ряды шпагата располагают ниже — для устойчивости.

Решётчатая шпалера

Такая конструкция подходит и для цветов, и для овощей. Вертикальные стойки (деревянные или бамбуковые) соединяют горизонтальными планками либо проволокой, формируя сетку. Если шпалера делается для многолетников — например, роз или глицинии, — её размеры рассчитывают с учётом роста растений на годы вперёд. Для сезонных культур сетку можно сделать компактнее.

Шпалера-клетка

Этот вариант особенно полезен для томатов и пышных цветов, например георгинов. Конструкция напоминает квадратный каркас, который окружает растение и удерживает его по мере роста.

Для изготовления используют четыре бамбуковых столба высотой 120-180 см. К ним добавляют более короткие рейки, чтобы соединить стойки крест-накрест. Сначала опоры вбивают в землю, затем фиксируют поперечины садовым шпагатом. По мере развития растений каркас дополняют новыми уровнями перекладин.

Все эти виды шпалер легко собрать самостоятельно, используя доступные материалы из хозяйственного магазина. При этом каждая конструкция помогает сделать сад не только функциональным, но и декоративным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уховертки наносят ущерб растениям, оставляя отверстия на листьях сегодня в 2:50

Устранение сырости и щелей: спасёт ли это от уховерток, или нужно что-то большее

Узнайте, как уховертки могут испортить уют вашего дома и как предотвратить их появление с помощью простых и эффективных методов!

Читать полностью » Колорадский жук исчезнет за 48 часов — рецепт раствора с горчичным порошком сегодня в 2:47

Не выбрасывайте эту специю: как горчица выводит вредителей с грядок — проверенный способ

Узнайте, как 50 г сухой горчицы избавят картофельные грядки от колорадского жука. Безопасный метод с 95% эффективностью, рецепт раствора и правила обработки растений.

Читать полностью » Многолетние сорняки нужно обрабатывать гербицидами в фазе активного роста сегодня в 1:48

Мульчирование или гербициды: что действительно спасает от сорняков, а что — не стоит

Эффективная борьба с сорняками требуют правильного выбора времени для обработки гербицидами. Узнайте секреты и защищайте своих опылителей!

Читать полностью » Зелёный чай для растений — рецепт из сорняков с азотом и калием сегодня в 1:47

Секретное оружие против голой земли: 3 причины начать ферментировать траву уже сегодня

Раскрываем секрет органического земледелия: превратите сорняки в мощное удобрение "зелёный чай". Узнайте, как за 2 недели создать эко-подкормку, оживляющую почву и повышающую урожай без химии.

Читать полностью » Сода против муравьёв: как избавиться от вредителей за 3 дня без химии сегодня в 0:47

Секрет, который прогонит муравьёв с огорода за ночь: дешёвый продукт с кухни решит проблему раз и навсегда

Пищевая сода — безопасное оружие против муравьёв и тли. Узнайте, как уничтожить муравейник, создать защитный барьер для грядок и приготовить раствор для опрыскивания растений без химии.

Читать полностью » Воздушно-сухое укрытие признано оптимальным для роз в Ярославской области сегодня в 0:04

Не спешите укрывать розы: узнайте, когда это лучше сделать для здоровья растений в Ярославле

Узнайте, когда и как правильно укрывать розы в Ярославской области, чтобы они пережили морозы. Шаги подготовки и укрытия помогут сохранить здоровье растений.

Читать полностью » Осенние посадки: сливы, тюльпаны и эхинацея для будущего сезона вчера в 23:12

Почему осенью стоит посадить эти растения, чтобы весной сад был как никогда красив

Как подготовить сад к весне осенью: посадка луковичных, зелени и многолетников для быстрого роста и пышного цветения.

Читать полностью » Бузульник, пион и хоста: растения, которые переживут даже зимовку под яблоней вчера в 22:19

Пересадка, мороз и летний зной: эти растения справятся с любыми трудностями

Какие растения могут пережить любую непогоду и даже забывчивость садоводов? Ольга Дуброва делится списком живучих культур для сада.

Читать полностью »

Новости
Дом

В каких случаях бытовая химия не справляется с клопами
Спорт и фитнес

Брэд Годболд: плавание помогает похудеть и безопасно для суставов
Наука и технологии

Техническое обслуживание мозга: простые способы восстановить ясность мышления
Авто и мото

Названы главные недостатки Skoda Yeti первого поколения — данные Fresh Auto
Красота и здоровье

Врач Кайван Хан назвал симптомы заболеваний ЖКТ, которые нельзя игнорировать
Красота и здоровье

Питание для сидячей работы: секреты от врача для поддержания стройности и здоровья
Авто и мото

ЕС планирует запрет на ДВС: подготовка автопроизводителей к переменам
Питомцы

Ветеринары объяснили, что сено должно быть основой рациона кроликов и шиншилл
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru