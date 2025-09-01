Сделали сад красивым, но что с урожаем? Почему шпалеры — это не только декор

Шпалеры давно стали незаменимым элементом сада: они помогают лианам и овощам тянуться вверх, экономят место и придают участку ухоженный вид. При этом изготовить их можно самостоятельно — без сложных инструментов и дорогих материалов.

А-образная шпалера

Конструкция в форме буквы "А" отличается простотой и особенно подходит для крупных овощей вроде дынь или кабачков. Для её сборки понадобятся вертикальные стойки и поперечные опоры — деревянные рейки, бамбук или металлическая проволока.

Сначала в землю вбивают два опорных столба, соединяя их сверху в треугольник. Таких секций можно сделать несколько, в зависимости от длины грядки. Затем между стойками закрепляют горизонтальные ряды — их можно прибить или примотать проволокой. Дерево и бамбук обеспечат прочность, а проволока даст более лёгкую сетку.

Пирамидальная шпалера

Для фасоли, томатов или других вьющихся растений садоводы часто выбирают пирамидальные конструкции. Владелец компании Rabolds' Landscape Gardening Митчелл Раболд-Пирсон отмечает, что такие шпалеры удобно собирать из четырёх столбов высотой около 2,4 метра и диаметром не менее 7-8 сантиметров. Он предпочитает сосну или кедр — они долговечны и выглядят эстетично.

По его словам, нижние концы стоек лучше отпилить под углом 45 градусов, чтобы легче было вбивать их в землю. Раболд-Пирсон советует работать вдвоём: один человек удерживает конструкцию, другой вбивает столбы под небольшим наклоном. Когда они образуют форму вигвама, верхушки связывают прочным садовым шпагатом. Дополнительные ряды шпагата располагают ниже — для устойчивости.

Решётчатая шпалера

Такая конструкция подходит и для цветов, и для овощей. Вертикальные стойки (деревянные или бамбуковые) соединяют горизонтальными планками либо проволокой, формируя сетку. Если шпалера делается для многолетников — например, роз или глицинии, — её размеры рассчитывают с учётом роста растений на годы вперёд. Для сезонных культур сетку можно сделать компактнее.

Шпалера-клетка

Этот вариант особенно полезен для томатов и пышных цветов, например георгинов. Конструкция напоминает квадратный каркас, который окружает растение и удерживает его по мере роста.

Для изготовления используют четыре бамбуковых столба высотой 120-180 см. К ним добавляют более короткие рейки, чтобы соединить стойки крест-накрест. Сначала опоры вбивают в землю, затем фиксируют поперечины садовым шпагатом. По мере развития растений каркас дополняют новыми уровнями перекладин.

Все эти виды шпалер легко собрать самостоятельно, используя доступные материалы из хозяйственного магазина. При этом каждая конструкция помогает сделать сад не только функциональным, но и декоративным.