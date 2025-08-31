Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вода
Вода
© wikimedia.org by Joctoc is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 18:19

Хитрый трюк с пластиковой бутылкой: урожай дачника будет завидовать даже засуха

Редкий полив - не проблема: самополив грядок из пластиковых бутылок – ваш урожай спасен

Многие дачники сталкиваются с одной и той же проблемой: регулярный полив грядок требует постоянного присутствия на участке. Но что делать тем, кто может выбраться на дачу только пару раз в месяц? Решение есть — создать грядки, которые будут поливать себя сами. Такой способ не требует дорогого оборудования и сложных технологий, а результат приятно удивляет.

В чём суть метода

Идея проста: вода подаётся к растениям постепенно, без лишних потерь и пересыхания почвы. Для этого используется обычная пластиковая бутылка, которая превращается в мини-резервуар для капельного полива.

Как устроить "самополив"

  1. На грядке выкапывают несколько углублений глубиной около 30 сантиметров.
  2. Берут пластиковые бутылки и внизу каждой делают несколько отверстий при помощи шила или иглы.
  3. Подготовленные ёмкости вставляют в лунки и засыпают землёй, оставив горлышко снаружи.
  4. После этого высаживают растения и покрывают грядку мульчей — например, опилками или соломой.
  5. Когда бутылки наполнить водой через горлышко, жидкость начнёт медленно просачиваться через отверстия в почву.

Почему это работает

Благодаря такой системе вода не испаряется быстро и не уходит глубоко мимо корней. Она поступает равномерно, создавая комфортные условия для растений. Мульча дополнительно сохраняет влагу и защищает землю от перегрева.

В итоге почва остаётся влажной гораздо дольше, чем после обычного полива. Культуры получают достаточно влаги без риска переувлажнения или пересыхания.

Удобство для дачников

Главное преимущество метода в том, что посещать участок можно реже — примерно раз в одну-две недели. За это время бутылки продолжают снабжать растения водой. Для занятых садоводов такой способ становится настоящим спасением: урожай сохраняется, а хлопот меньше.

Кроме того, метод абсолютно бесплатный: нужны лишь пластиковые бутылки и немного терпения при подготовке грядки.

Итог

"Самополивные" грядки — это простой и эффективный способ поддерживать растения даже в условиях редких визитов на дачу. Такой подход помогает сохранить урожай и избавляет от ежедневного контроля за поливом.

Три интересных факта

  1. Система "бутылочного полива" используется и в профессиональном овощеводстве, только в более сложных вариантах — с капельными шлангами.
  2. Этот метод не только экономит воду, но и предотвращает образование почвенной корки, улучшая доступ воздуха к корням.
  3. В жарких странах подобные приёмы известны с древности: там использовали керамические сосуды с отверстиями для постепенного орошения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секрет роскошного цветения роз: просто добавьте этот копеечный аптечный препарат весной сегодня в 14:11

Забудьте о дорогих удобрениях: розы обожают этот простой аптечный раствор

Секрет пышного цветения роз раскрыт! Борная кислота – копеечное средство для ярких бутонов, крепких стеблей и сильного аромата. Узнайте, как правильно применять бор для роз.

Читать полностью » Отплодоносившие побеги ежевики с тёмно-коричневой корой удаляют осенью сегодня в 13:22

Превращается в чащу и гибнет: ошибка, которая стоит садоводам урожая ежевики

Осенняя обрезка ежевики — важный шаг для здоровья куста и урожая. Разбираем сроки, правила и ошибки, которые допускают садоводы.

Читать полностью » В 2 раза больше гороха: секретный метод мульчирования, о котором вы не знали сегодня в 13:11

Урожай соберёте ведрами: вот зачем садоводы укрывают грядки гороха травой

Укройте грядки скошенной травой и забудьте о поливе! Секрет богатого урожая гороха кроется в мульчировании. Простой и эффективный метод!

Читать полностью » Контейнерное озеленение в Ростовской области: советы садоводов, как ухаживать за растениями сегодня в 12:23

Эти растения не боятся жары: топ культур для контейнеров в Ростовской области

Контейнерный сад превращает террасу в зелёный оазис даже в жарком климате Ростовской области. Секреты выбора растений и ухода — внутри.

Читать полностью » Бесплатные дачные дорожки: как обычные сорняки превратить в мягкий ковер – пошаговая инструкция сегодня в 12:11

Бесплатные дорожки на даче: сорняки превратятся в ковер под ногами – гениальное применение

Превратите сорняки в бесплатные и экологичные дорожки! Узнайте, как создать прочные и удобные тропинки из травы и органики, сэкономив на материалах.

Читать полностью » Выращиваем морковь правильно: яичные лотки решают все проблемы – советы экспертов сегодня в 11:53

Урожай XL: раскройте секрет использования яичных лотков для моркови – советы опытных огородников

Узнайте, как обычные яичные лотки помогут вырастить богатый урожай моркови! Простой, но эффективный метод посадки, экономит время и силы.

Читать полностью » Дачники Челябинской области рассказали об уходе за прудом с карпами кои сегодня в 11:45

Карпы выживают при морозах Урала: секрет пруда, который не промерзает

Пруд с декоративными карпами в Челябинской области — это не просто красота. В суровом климате есть хитрости, без которых рыбы не выживут.

Читать полностью » Умное подавление сорняков: секрет картона и бумаги – советы опытных дачников сегодня в 10:53

Ленивый огород: дачники в шоке от простого способа избавиться от сорняков навсегда – нужен только картон

Простой и эффективный метод избавления от сорняков с помощью картона и органической мульчи. Секреты ленивого огорода, которые экономят время и силы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Москва, Подмосковье и Дагестан лидируют по числу нарушителей ПДД — данные МВД
Еда

Агрономы: округлая форма и широкие полосы на кожуре говорят о сладости арбуза
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали русские повороты эффективным упражнением для косых мышц живота
Питомцы

Кинологи назвали пять причин взять собаку без породы из приюта
Туризм

Исторический ансамбль Ивангорода и Нарвы включил крепости, храмы и индустриальные памятники
Наука и технологии

Ветеринары запрещают онихэктомию из-за риска пожизненной хромоты и поведенческих проблем у кошек
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо: скручивания без фиксации ног эффективнее для пресса
Красота и здоровье

Врачи: тёплая вода по утрам улучшает пищеварение и состояние кожи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru