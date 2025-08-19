Баллончик, хомут и 5 минут: нестандартный способ ремонта амортизатора

Иногда для ремонта авто не нужны дорогие приспособления — достаточно смекалки и подручных материалов. Автолюбитель доказал это на примере замены втулок задних амортизаторов "Лады Гранты".

Простое решение сложной задачи

Когда под рукой не оказалось конусного приспособления для запрессовки втулок, автор нашел выход:

Пошаговый процесс:

сборка конструкции: Конус вставлен в проушину амортизатора.

втулка запрессована болтом с гайкой и шайбами.

контроль качества: Через прорези хомута проверено полное выравнивание кромки втулки.

завершение работы: Конус удалён после подпила ножовкой.

На всё ушло несколько минут — и никаких специальных инструментов.