Баллончик, хомут и 5 минут: нестандартный способ ремонта амортизатора
Иногда для ремонта авто не нужны дорогие приспособления — достаточно смекалки и подручных материалов. Автолюбитель доказал это на примере замены втулок задних амортизаторов "Лады Гранты".
Простое решение сложной задачи
Когда под рукой не оказалось конусного приспособления для запрессовки втулок, автор нашел выход:
Пошаговый процесс:
- сборка конструкции: Конус вставлен в проушину амортизатора.
- втулка запрессована болтом с гайкой и шайбами.
- контроль качества: Через прорези хомута проверено полное выравнивание кромки втулки.
- завершение работы: Конус удалён после подпила ножовкой.
На всё ушло несколько минут — и никаких специальных инструментов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru