Замена свечи зажигания
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:10

Баллончик, хомут и 5 минут: нестандартный способ ремонта амортизатора

Как заменить втулки амортизаторов за 5 минут: рекомендации от автомехаников

Иногда для ремонта авто не нужны дорогие приспособления — достаточно смекалки и подручных материалов. Автолюбитель доказал это на примере замены втулок задних амортизаторов "Лады Гранты".

Простое решение сложной задачи

Когда под рукой не оказалось конусного приспособления для запрессовки втулок, автор нашел выход:

Пошаговый процесс:

  • сборка конструкции: Конус вставлен в проушину амортизатора.
  • втулка запрессована болтом с гайкой и шайбами.
  • контроль качества: Через прорези хомута проверено полное выравнивание кромки втулки.
  • завершение работы: Конус удалён после подпила ножовкой.

На всё ушло несколько минут — и никаких специальных инструментов.

