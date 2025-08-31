Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ремонт автомобиля: открытие капота
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:35

Не платите за простейший ремонт авто: гид по операциям, которые лишь притворяются сложными

Устранение неисправностей автомобиля: советы от специалистов автоцентра

Зачем переплачивать за услуги автосервиса, если многие операции можно выполнить самостоятельно? Эксперт Ревин делится советами, на чём можно сэкономить, не теряя в качестве обслуживания. Всё, что вам нужно, — базовые инструменты и немного уверенности.

В дороге: быстрые решения

Неожиданные поломки в пути — не приговор. Вот что можно исправить без визита в мастерскую.

Долив масла. Если двигатель "подъедает" масло, всегда возите с собой канистру. При мигании лампы давления первым делом проверьте уровень и при необходимости долейте. Не забудьте про воронку, если горловина неудобно расположена.

Замена щёток стеклоочистителя. Дворники могут сломаться или потеряться в дороге. Купите замену на АЗС — главное, знать размер и тип крепления. В крайнем случае, подойдёт и чуть более короткая щётка.

Прокол колеса. С докаткой в багажнике вы сможете временно решить проблему. Но если хочется надёжности, используйте набор для установки жгутика и компрессор. Обнаружили, что колесо спускает после стоянки? Не спешите паниковать — устраните прокол на месте.

Замена лампы в фаре. Езда с неработающей фарой опасна. В большинстве авто заменить лампу несложно. Потренируйтесь заранее и возите с собой запасной комплект ламп и предохранителей.

Буксировка. Всегда имейте в машине трос и убедитесь, что буксировочные проушины исправны. Выбирайте трос с запасом прочности — производители часто завышают характеристики. Для легковушки достаточно показателя от 7 тонн.

Во дворе: базовое обслуживание

Зимний сезон не за горами — самое время подготовить автомобиль.

Проверка АКБ. Посмотрите на "глазок" аккумулятора. Если индикатор показывает низкий уровень, вероятно, батарею пора менять. Специальный тестер (от 2500 ₽) поможет оценить её состояние точнее.

Утечка тока. Проверьте, не разряжают ли автомобиль нештатные приборы. Используйте тестер в режиме амперметра, отсоединив клемму АКБ.

Замена аккумулятора. Снятие или замена батареи не должны вызывать сложностей. Убедитесь, что болты и клеммы чистые и легко откручиваются.

Сезонная смена колёс. Если храните колёса дома, меняйте их сами — это сэкономит время и деньги. Используйте удобный домкрат (подкатной или электрический) и динамометрический ключ для точной затяжки.

Замена масла и фильтров. Масло можно сменить методом откачки, особенно если фильтр доступен сверху. Воздушный и салонный фильтры легко поменять даже на улице.

Тормозная система. Со снятым колесом вы получите доступ к колодкам, дискам и суппортам. Очистите направляющие, аккуратно замените детали и прокачайте жидкость с помощью шприца.

Свечи зажигания. Главное — не допустить попадания мусора в свечные колодцы. Очистите их, нанесите на резьбу антипригарную смазку и затяните с динамометрическим ключом.

Проверка компрессии. На прогретом двигателе с вывернутыми свечами и заряженным аккумулятором можно измерить компрессию. Норма для современного мотора — от 11 бар.

Диагностика эндоскопом. Если есть возможность, осмотрите цилиндры, поршни и катализатор через свечные отверстия или снятый лямбда-зонд. Это поможет вовремя обнаружить проблемы.

В гараже: полная свобода действий

Если у вас есть гараж со смотровой ямой, вы можете выполнять даже сложные работы, такие как капитальный ремонт двигателя или коробки передач. Вам наши советы уже вряд ли понадобятся!

"Многие проблемы с автомобилем владелец способен решить сам. Были бы инструменты и желание", — подчёркивает эксперт.

