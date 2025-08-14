Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Коралловые колокольчики
Коралловые колокольчики
Опубликована сегодня в 14:22

Стакан золы творит чудеса: цветы в Ленинградской области взрываются бутонами

Календарь летних подкормок цветов в Ленобласти: зола, костная мука, банановая вытяжка

Ленинградская область — это длинный световой день летом, частые дожди, прохладные ночи и кислые почвы. В таких условиях цветам часто не хватает калия, фосфора и магния, а лишний азот уходит "в ботву". Хорошая новость: большую часть подкормок для пышного цветения можно сделать из доступных ингредиентов дома — и адаптировать их под наш сырой климат.

Принцип "северного" цветения

Для бутонов нужны К (калий) + P (фосфор) + микроэлементы (бор, магний). Азот в середине лета — минимум. В дождливую погоду полезны корневые подкормки (в лунки, по влажной земле) и пленочные внекорневые опрыскивания в "сухое окно" вечером.

5 работающих рецептов "своими руками"

Зольный чай — калий для пышных корзин

Подходит для петуний, гвоздики, флоксов, лилий, роз (но осторожно с гортензиями!)

  • 1 стакан древесной золы (без мусора) на 10 л горячей воды, настоять 12 часов, процедить.

  • Поливать по влажной почве: по 0,5 л на куст, 1 раз в 10-14 дней.

  • Важно для региона: зола ощелачивает почву. На кислых почвах ЛО это плюс, но синие гортензии позеленеют — у них золу не применять.

"Фосфорный настой" из костной муки

Мягкий фосфор без химии — для роз, многолетников, клубней георгин.

  • В банке: 2 ст. л. костной муки + 1 ч. л. лимонной кислоты + 1 л тёплой воды, взболтать, оставить на 24-48 ч.

  • Развести 1:5 и полить по 0,5 л под куст. Повторить через 2-3 недели.

  • Плюс для ЛО: работает даже на прохладной почве, где суперфосфат "тормозит".

Калийная "вытяжка" из банановой кожуры

Для контейнеров, балконных ящиков, петуний и калибрахоа.

  • 3 банановые кожуры на 1 л воды, накрыть, настоять 3 суток (в прохладе), процедить.

  • Развести 1:3, лить по 200-300 мл на кашпо раз в 7-10 дней.

  • В сырую погоду делать маленькими партиями, чтобы не закисало.

Магний для северного солнца (английская соль)

Когда листья бледнеют, а бутоны "держатся" плохо.

  • 10 г сульфата магния (английская соль из аптеки) на 10 л воды.

  • Опрыскивание по листу вечером раз в 14 дней.

  • Для роз и петуний в ЛО — почти must-have при длительной облачности.

"Борная ванна" для образования бутонов

  • 1 г борной кислоты на 1 л тёплой воды + 1-2 мл зелёного мыла как прилипатель.

  • Опрыскать в сухую безветренную погоду в фазе бутонизации (1-2 раза с интервалом 10 дней).

  • В нашем климате делайте вечером и за 12-18 часов до обещанного дождя, чтобы раствор успел сработать.

Региональный календарь подкормок

  • Конец мая — июнь: старт (дрожжи один раз), костная мука, лёгкая зола (кроме гортензий, рододендронов, азалий).

  • Июль — пик дождей: банановая вытяжка + магний по листу, корневые зольные чайки реже, но точечно.

  • Август: бор по листу, костная мука разово; азот исключаем, чтобы не гнать зелень к осени.

  • Сентябрь: только калийно-фосфорные, дозы наполовину.

Что нельзя смешивать

  • Золу нельзя вместе с аммиачными удобрениями и мочевиной — потери азота.

  • Никаких "сиропов" с сахаром по листу в сырую погоду — грибки скажут спасибо.

  • Не поливать холодными растворами (ниже +18 °C) — корни "обижатся".

Контейнеры и открытый грунт — разные правила

В кашпо питательные элементы вымываются быстрее: подкармливайте дробно, но чаще (малые дозы, раз в 5-7 дней). В грунте — реже, но чуть щедрее и только по влажной почве.

"В Гатчине у нас дожди могут "смыть" любую подкормку. Я даю зольный чай только вечером и строго в лунки, а магний — по листу между дождями. Гортензии держу синими: никакой золы, только банановая вытяжка и сульфат магния", — рассказывает садовод Людмила Зуева.

Голубые гортензии зеленеют — что делать? Уберите золу, поддерживайте слабокислую почву (хвойная мульча), калий — из банановой вытяжки, магний — опрыскиванием. Розы "жируют" и не цветут? Снизьте азот, дайте костную муку + бор по листу. Петунии после ливней "обсыпались"? Подрезать на треть, банановая вытяжка через 3 дня, магний по листу в вечернее окно.

