Забудьте про освежитель воздуха: эти 3 простых трюка сделают вашу ванную комнату раем

Ванная и туалет должны быть местом уюта и чистоты, а не душным уголком с застоявшимся воздухом. Повышенная влажность, плохая вентиляция, мокрые полотенца и забытое бельё - идеальная среда для неприятных запахов.

Забудьте про аэрозоли, пластиковые блоки и удушливые "морские бризы". С помощью соды и эфирных масел можно нейтрализовать запахи и наполнить помещение лёгким ароматом — естественно и безопасно.

Почему это работает

Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) — натуральный дезодорант, связывает и нейтрализует запахи.

Эфирные масла — придают приятный аромат, некоторые обладают лёгким антимикробным эффектом (но не являются дезинфицирующими средствами).

Рецепт №1: ночной освежитель для туалета

Работает, пока вы спите — утром вас ждёт свежесть.

Понадобится:

2 ст. л. пищевой соды.

400 мл горячей воды.

10-15 капель эфирного масла (лаванда — для расслабления, лимон — для свежести, эвкалипт — для "спа"-эффекта).

Дополнительно: 1 ч. л. спирта или половина ч. л. жидкого мыла (помогает равномерно распределить масло).

Как сделать:

Растворите соду в горячей воде. Добавьте спирт или мыло (по желанию), затем эфирное масло. Перелейте в бутылку с распылителем, перед использованием встряхивайте. Вечером распылите на внутренние стенки унитаза, крышку, сиденье и плитку (не на натуральный камень). Утром — чистый и приятно пахнущий туалет.

Эффект: держится 2-3 дня.

Рецепт №2: ароматная "баночка с дырочками"

Пассивное ароматизирование на недели.

Понадобится:

200-250 г пищевой соды.

20-30 капель эфирного масла.

Как сделать:

Насыпьте соду в стеклянную банку. Капните масло и аккуратно перемешайте. В крышке сделайте маленькие отверстия (или используйте сеточку/ткань). Поставьте банку рядом с унитазом или на полку. Раз в 2-3 дня слегка встряхивайте.

Эффект: 2-4 недели в зависимости от вентиляции.

Рецепт №3: ромакубики медленного действия

Подходят для длительного аромата без распылений.

Понадобится:

3 ст. л. пищевой соды.

1 ст. л. кукурузного крахмала.

2-3 ч. л. воды (по капле, до консистенции "влажного песка").

15-20 капель эфирного масла.

Как сделать:

Смешайте ингредиенты. Утрамбуйте массу в силиконовые формы. Оставьте сушиться на 12-24 часа. Разложите в туалете или ванной (не в бачок). По мере выветривания добавляйте пару капель масла.

Дополнительные советы для свежести

Сначала очистите поверхности смесью уксуса и лимонного сока (1:1). Не использовать на мраморе, известняке и природном камне. Никогда не смешивайте уксус с хлоркой!

Сушите полотенца и не держите грязное бельё в закрытой корзине.

Проветривайте после душа — открывайте окно или включайте вентилятор.

Меры предосторожности

Эфирные масла концентрированные — начинайте с меньшего количества.

Держите подальше от детей и животных; некоторые масла опасны для кошек и собак.

Перед использованием на поверхностях протестируйте в незаметном месте.

Сода и несколько капель эфирного масла — простая и доступная альтернатива химическим освежителям, без лишней упаковки и искусственных ароматов.