Супругов в России могут обязать проходить обязательную примирительную процедуру в процессе развода

Министерство юстиции рассматривает возможность введения обязательной примирительной процедуры при разводе. Также планируется предложить супругам доступ к социально-психологической поддержке в процессе расторжения брака.

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил на заседании коллегии ведомства, что в разработке находится законопроект, который предполагает обязательное проведение досудебной примирительной процедуры при разводах. Этот законопроект также охватывает вопросы определения места жительства детей, раздела имущества и взыскания алиментов.

Помимо этого, министерство планирует предусмотреть меры для обеспечения супругов социально-психологической помощью в период развода.

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