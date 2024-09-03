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Министерство юстиции рассмотрит введение обязательной примирительной процедуры при разводе
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Супругов в России могут обязать проходить обязательную примирительную процедуру в процессе развода

Министерство юстиции рассмотрит введение обязательной примирительной процедуры при разводе

Министерство юстиции рассматривает возможность введения обязательной примирительной процедуры при разводе. Также планируется предложить супругам доступ к социально-психологической поддержке в процессе расторжения брака.

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил на заседании коллегии ведомства, что в разработке находится законопроект, который предполагает обязательное проведение досудебной примирительной процедуры при разводах. Этот законопроект также охватывает вопросы определения места жительства детей, раздела имущества и взыскания алиментов.

Помимо этого, министерство планирует предусмотреть меры для обеспечения супругов социально-психологической помощью в период развода.

Фото: flickr.com/Photobank MD (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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